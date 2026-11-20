خبرني - تراجعت عملة بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، متجهة نحو تسجيل خسائر للأسبوع السابع على التوالي.



وتتصاعد الضغوط البيعية في سوق العملات المشفرة، وسط موجة تراجع واسعة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.

سعر عملة بيتكوين اليوم

وانخفضت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.71% إلى 61,758.89 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.24 تريليون دولار.

أسعار العملات المشفرة

تراجعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.49% إلى 1,735.35 دولار، بقيمة سوقية بلغت نحو 212.1 مليار دولار.

وامتدت الخسائر إلى العملات الرقمية الأخرى، إذ انخفضت BNB بنحو 1.33% إلى 571.47 دولار، وتراجعت XRP بنسبة 0.97% إلى 0.9514 دولار، كما هبطت سولانا بنسبة 1.33% إلى 72.15 دولار.

وبحسب بيانات الأسواق، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.47% خلال 24 ساعة، لتسجل نحو 2.21 تريليون دولار، بينما بلغ حجم التداولات خلال الفترة نفسها نحو 127.56 مليار دولار.

واستحوذت بيتكوين على نحو 56.17% من إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة، بما يعكس استمرار هيمنة العملة الأكبر على القطاع رغم موجة التراجع.

ضغوط على العملات المشفرة

وتواجه العملات المشفرة ضغوط مكثفة تعرضت لها شركات التكنولوجيا خلال الأسبوع الجاري، في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن العوائد طويلة الأجل للإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدى استدامة هذا الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.

ولم ينجح الطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك في تحسين معنويات الأسواق، إذ أغلق سهم الشركة دون أعلى مستوياته خلال جلسة التداول، قبل أن يواصل خسائره في التداولات اللاحقة للإغلاق يوم الخميس.

كما تزامنت هذه التطورات مع تخارج مستثمرين مؤسسيين من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، إذ أظهرت بيانات منصة SoSoValue تسجيل صناديق بيتكوين الفورية تدفقات نقدية خارجة بقيمة 1.12 مليار دولار حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، في ثالث أسبوع متتالٍ تتجاوز فيه التدفقات الخارجة حاجز المليار دولار.

وتواجه سوق العملات المشفرة مجموعة من العوامل السلبية، في مقدمتها تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد صدور بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها بيتكوين، مع ارتفاع جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للعوائد مقارنة بالأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

ويضاف إلى ذلك الغموض المحيط بالبيئة التنظيمية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بمجلسي الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من تبني نهج أكثر تشددًا تجاه القطاع مع تولي المجلس الجديد مهامه عام 2027.