خبرني - أكدت شركة المدن الصناعية الأردنية أن الاتفاقية التي وقعت مع مجموعة أكامس، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات في مدينة الزرقاء الصناعية، تشكل خطوة مهمة نحو توطين صناعة السيارات في الأردن، وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السيد ياسين إن التوجيهات الملكية وضعت ملامح واضحة لخارطة استقطاب الاستثمارات إلى مدينة الزرقاء الصناعية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة الاستثمارات المستهدفة، ضمن خطة ترويجية تهدف إلى استقطاب مشاريع صناعية نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة الزرقاء، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة للاستثمارات الصناعية المتخصصة.

وثمن ياسين القرار الحكومي الذي أسهم في استقطاب المشروع من خلال توفير حزمة من الحوافز والإعفاءات لمشروعات تصنيع وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية، وفق نظامي التجميع الكامل للأجزاء المفككة (CKD) والتجميع الجزئي (SKD)، وبما يرتبط بحجم الاستثمار وفرص العمل والقيمة المضافة المحلية، مؤكداً أهمية هذه الحوافز في بناء قاعدة صناعية متخصصة لصناعة السيارات في الأردن.