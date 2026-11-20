خبرني - ردّ أسطورة كرة القدم المصرية، حسام حسن، سريعا على ما تم تداوله بشأن تدريبه لمنتخب الجزائر في الفترة القادمة.

ثاني أحسن هداف في تاريخ منتخب مصر، رُشّح ليكون خليفة لإبراهيم حمداني على رأس منتخب الجزائر، بعدما أصبح هذا الأخير مهددا بالإقالة نتيجة الخسارة المُفاجئة أمام توغو.

قناة «On Time Sports» المصرية، كشفت منذ ساعات مضت، بأن الاتحاد الجزائر، تواصل بشكل غير رسمي مع حسام حسن، وهو ما أكده شقيقه إبراهيم، مع اعترافه بعدم وجود أي مُفاوضات مباشرة لحد الآن.

قناة «الهداف» الجزائرية من جهتها تواصلت مع حسام حسن، والذي كشف عدم تلقيه لأي عرض رسمي من هيئة الرئيس وليد صادي، ولو أنه ترك الباب مفتوحا، كونه حر من أي التزام منذ نهاية مغامرته مع «الفراعنة».

ويسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لحسم ملف المدرب إبراهيم حمداني في أسرع الآجال الممكنة، خاصة في ظل الضغط الرهيب والمتواصل الذي يفرضه الشارع الكروي المحلي، المُطالب بضرورة إحداث تغيير على رأس العارضة الفنية.

هذا ويتواجد منتخب الجزائر على بعد 3 نقاط فقط من ترسيم تأهله لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ويحتل زملاء القائد رامي بن سبعيني صدارة مجموعتهم برصيد 7 نقاط، ولكن الخسارة الأخيرة أمام توغو أدخلتهم في الحسابات من جديد، في وقت أن العودة بالزاد كاملا من سفرية لومي كان سيضمن التأهل ويجعل المعسكر القادم تحضيريا بالدرجة الأولى.