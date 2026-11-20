خبرني - ظهرت تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة.



وترددت أنباء مؤخرًا حول إمكانية رحيل حمزة غبد الكريم عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، واهتمام نادي كومو الإيطالي بالحصول على خدماته.

ما هو مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

في ضوء ذلك، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة يعتبر حمزة عبد الكريم أحد العناصر التي لا يمكن التفريط فيها خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن إدارة النادي استبعدت بشكل قاطع فكرة رحيله أو إعارته خلال ميركاتو يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن قلة مشاركات اللاعب في بداية الموسم لم تؤثر على ثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، إلى جانب المدير الرياضي ديكو، في قدراته وإمكانية تطوره داخل النادي، حيث يتمسك الطرفان باستمراره ومنحه الوقت الكافي لاكتساب الخبرات اللازمة، في الوقت الذي لا يُبدي فيه اللاعب نفسه أي رغبة في الرحيل.

وأضافت أن خطة برشلونة تستهدف الإبقاء على صاحب الـ18 عامًا ضمن حسابات الفريق الأول، من خلال مشاركته في التدريبات اليومية تحت قيادة فليك، بهدف تطوير مستواه الفني والبدني وإعداده للحصول على فرص أكبر للمشاركة في المباريات، خاصة خلال الأدوار الأولى من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفي حال عدم حصوله على فرص كافية مع الفريق الأول، سيكون أمام حمزة عبد الكريم خيار المشاركة مع الفريق الرديف أو فريق الشباب، بما يضمن استمراره في خوض المباريات والحفاظ على تطوره الفني.

ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

رغم تألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال فترة الإعداد، اقتصر ظهوره مع الفريق الأول خلال الأشهر الأولى من الموسم على 12 دقيقة فقط في مباراتين ببطولة الدوري الإسباني، بواقع 4 دقائق أمام رايو فاليكانو و8 دقائق خلال مواجهة خيتافي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع المهاجم المصري قادمًا من النادي الأهلي، بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر مع الفريق الرديف، قبل تفعيل بند الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، عقب المستويات التي قدمها اللاعب واستدعائه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

وعلى المستوى الدولي، انضم حمزة عبد الكريم إلى قائمة منتخب مصر تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لهذا العام، وشارك بديلًا في مواجهتي مالاوي بتصفيات أمم أفريقيا 2027.