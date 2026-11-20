ليست المقابلات الإعلامية كلها متشابهة؛ فبعضها يمرّ كخبر عابر، وبعضها يرسم ملامح مرحلة كاملة. والمقابلة التي أجراها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع شبكة CNN على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت تنتمي بوضوح إلى الصنف الثاني. فحين يؤكد ولي العهد أن اقتصادنا يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة، فإنه لا يقدّم تطميناً لحظياً، بل يعلن انتقال الدولة الأردنية من خطاب إلى آخر: من خطاب الصمود الذي لازمنا عقوداً، إلى خطاب الازدهار الذي يرى سموه أن وقته قد حان.

لقد عاش الأردن عقوداً في قلب منطقة لا تهدأ، تحاصره الحروب وتتوالى عليه موجات اللجوء وتُغلق في وجهه طرق التجارة مرة بعد أخرى. ومع ذلك بقي البنيان متماسكاً، لأن الدولة، كما قال ولي العهد، تملك مؤسسات قوية ومتينة ومستقرة، وقطاعاً مالياً أثبت صلابته في أشد الظروف. وحين يحقق اقتصاد مثل اقتصادنا نمواً يقترب من 3% في ظل تراجع السياحة واضطراب الإقليم، فإن هذا الرقم يكتسب معنى يتجاوز قيمته الحسابية؛ إنه شهادة على أن الأردن لم يكتفِ بالنجاة، بل حافظ على اتجاه السير حتى وهو يعبر العواصف.

غير أن القيمة الحقيقية لهذه المقابلة لا تكمن في الاحتفاء بما مضى، بل في النظر إلى ما هو آت. فالصمود بطبيعته حالة دفاعية، تحمي المكتسبات لكنها لا تصنع بالضرورة فرصاً جديدة. والشاب الأردني الذي يتخرج اليوم لا يبحث عن دليل على أن بلده صمد، بل عن وظيفة تليق بتعليمه وطموحه. ومن هنا تأتي أهمية ما ذهب إليه سموه من أن الأردن تعلّم من أزماته وبات أقدر على اجتراح الحلول، وأن الهدف اليوم هو أن يزدهر. إنها دعوة صريحة لأن ننقل الخبرة التي اكتسبناها في إدارة الأزمات إلى ميدان صناعة الفرص.

وفي عالم الاستثمار، الثقة ليست شعوراً بل رأس مال. فالمستثمر لا يذهب حيث توجد الفرص فحسب، بل حيث يطمئن إلى ثبات القواعد ونضج المؤسسات واستدامة الاستقرار. وحين يخاطب ولي العهد واحداً من أبرز المنابر الاقتصادية في العالم بلغة المشاريع والأرقام، لا بلغة الشكوى وطلب العون، فإنه يعيد تقديم الأردن بوصفه شريكاً ندّاً لا متلقياً للمساعدات. ولعل توقيت هذه الرسالة لا يخلو من دلالة؛ فهي تأتي في سياق مؤتمر ينقل الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي من نصوص الاتفاق إلى ميدان التنفيذ، وتؤكد أن المملكة جاهزة لعقد الشراكات والمضي قدماً نحو المستقبل.

ولا تقوم الثقة على الكلمات وحدها، بل على ما يُنجز على الأرض. وهنا تبرز المشاريع الكبرى التي استشهد بها سموه بوصفها الاختبار الحقيقي للمرحلة. فمشروع الناقل الوطني للمياه ليس مجرد استثمار تتجاوز كلفته ستة مليارات دولار، بل محاولة جادة لحل أعمق معضلات بلد يُعدّ من الأفقر مائياً في العالم. والطاقة الشمسية التي يملك الأردن منها واحداً من أفضل الموارد عالمياً، إلى جانب اكتشافات الغاز الأخيرة، تفتح الباب أمام معادلة جديدة تتحرر فيها المملكة تدريجياً من أثقل قيودها الاقتصادية. والمطلوب أن تُنجز هذه المشاريع في مواعيدها وبأعلى درجات الشفافية، لأن كل مشروع يكتمل يصبح برهاناً يقدمه الأردن لكل مستثمر قادم.

وإذا كانت المشاريع هي أدوات الازدهار، فإن الإنسان هو غايته ووسيلته معاً. فنحو ثلثي الأردنيين دون سن الثلاثين، وهي حقيقة يمكن أن تكون عبئاً على سوق العمل أو أعظم ميزة تنافسية نملكها، والفاصل بين الاحتمالين هو ما نفعله اليوم. وقد وضع ولي العهد يده على موضع الخلل حين تحدث عن ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وإعداد الشباب لوظائف لم توجد بعد، في قطاعات كالتكنولوجيا والتعليم والسياحة. وحين يقول سموه إن الأردنيين يتألقون متى أتيحت لهم الفرصة، فإنه يضع المسؤولية في مكانها الصحيح: الموهبة موجودة، والمطلوب هو الفرصة. ولعل توجّه الحكومة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، مع الاهتمام بتطبيقاته باللغة العربية، يفتح لشبابنا مساحة ريادة حقيقية في مجال يتسابق عليه العالم.

وفي خلفية هذا كله تبقى الحقيقة التي حرص ولي العهد على تأكيدها: أن الأردن أرض السلام، استثمر في السلام لعقود وسيواصل ذلك. وهذا ليس موقفاً سياسياً فحسب، بل أصل اقتصادي بالغ القيمة في إقليم مضطرب؛ فالاستقرار الذي حافظ عليه الأردن بثمن باهظ هو نفسه ما يجعل منه منصة آمنة للاستثمار وجسراً موثوقاً بين أوروبا والمنطقة.

بيد أن الازدهار لا يُصنع بقرار من الأعلى وحده. فالرؤية التي طرحها ولي العهد تحتاج إلى إدارة عامة تتخلّص من البيروقراطية التي تُثقل كاهل المستثمر، وقطاع خاص يتحلّى بالجرأة ويراهن على الداخل، ومؤسسات تعليمية تتجرأ على تغيير مناهجها، ومواطن يؤمن بأن بلده يستحق الرهان عليه. فالفرصة التي تلوح اليوم لن تنتظر طويلاً، والدول التي تتردد أمام لحظات التحول كثيراً ما تجد غيرها قد سبقها إليها.

لقد أثبت الأردن للعالم أنه يعرف كيف يصمد، وها هو يقف اليوم أمام سؤال أكثر طموحاً: هل نعرف كيف نزدهر؟ والجواب الذي حمله ولي العهد من البحر الميت إلى العالم كان واضحاً وواثقاً: نعم، والوقت قد حان.