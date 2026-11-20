خبرني - أعلنت شركة «جي إي هيلث كير» أن صبغة تجريبية تعتمد على المنغنيز أظهرت المناطق المصابة في صور الرنين المغناطيسي للجهاز العصبي المركزي بدرجة وضوح قريبة من تلك التي توفرها صبغة الجادولينيوم.

وتستعد الشركة لاختبار الصبغة الجديدة في تصوير أعضاء أخرى من الجسم.

أما قدرة المادة الجديدة على إظهار الإصابات في أعضاء الجسم الأخرى، فهي السؤال الذي ستختبره المرحلة الثالثة.

وأعلنت شركة «جي إي هيلث كير» (GE HealthCare)، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أن نتائج المرحلة الثانية من تجربة «لومينا» تدعم مواصلة اختبار المادة المسماة «مانغاسيكلانول» (Mangaciclanol).

ويأتي البحث عن بديل للجادولينيوم لسببين يتجاوزان جودة الصورة، هما بقاء آثار منه في بعض أنسجة الجسم بعد الفحص، ووصول جزء مما يطرحه الجسم إلى المجاري المائية.

كيف تساعد مادة التباين في قراءة صور الرنين؟

يمكن إجراء كثير من فحوص الرنين المغناطيسي من دون حقن. لكن حين يحتاج الطبيب إلى تمييز منطقة مشتبه بها عن الأنسجة المحيطة، قد يستخدم مادة تباين، تُعرف شائعًا باسم «صبغة الرنين».

وتؤثر المواد المعتمدة على الجادولينيوم في الإشارة الصادرة عن جزيئات الماء القريبة منها. وحين يسجل جهاز الرنين هذا الاختلاف، تظهر بعض الأنسجة والأوعية الدموية بصورة أوضح، ما يساعد طبيب الأشعة على تحديد موضع التغير المرضي وفحص حدوده.

ماذا أثبتت تجربة المنغنيز؟

شملت المرحلة الثانية بالغين لديهم آفات معروفة في الجهاز العصبي المركزي، أو اشتباه قوي في وجودها. وخضع كل مشارك للتصوير باستخدام المادتين، التجريبية و«جادوبوترول»، وهي مادة تباين معتمدة على الجادولينيوم. ثم قارن أطباء مستقلون صور المريض نفسه جنبًا إلى جنب من دون معرفة المادة المستخدمة في كل صورة. وكان السؤال الأساسي هو أي الصورتين يفضل الطبيب الاعتماد عليها في التشخيص.

وبحسب بيان الشركة، تقارب تفضيل الأطباء للمادتين، كما تقاربت عمومًا درجة وضوح الآفات والقياسات المستخلصة من الصور. وأفادت الشركة بأن المشاركين تحمّلوا المادة التجريبية جيدًا، وأنها لم ترصد ما يثير القلق بشأن السلامة خلال هذه المرحلة. وتدعم النتيجة اختبار المادة على نطاق أوسع، لكنها لا تحسم ما إذا كانت تكشف آفات أكثر أو تحقق أمانًا أفضل على المدى الطويل.

لماذا يبحث العلماء عن بديل للجادولينيوم؟

تطرح الكلى معظم مادة التباين في البول، ومع ذلك يمكن أن تبقى كميات ضئيلة من الجادولينيوم في أنسجة منها العظام والدماغ لأشهر أو سنوات. وتختلف الكمية باختلاف التركيب الكيميائي للمادة المستخدمة. وبحسب النشرات المعتمدة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لم تثبت علاقة سببية بين هذا البقاء والأعراض المبلغ عنها لدى أشخاص يتمتعون بوظائف كلوية طبيعية. ومن هنا يأتي الاهتمام بمادة تحافظ على وضوح الصورة وتقلل احتمال بقاء المعدن في الأنسجة.

وهناك مسار آخر يبدأ بعد مغادرة المريض مركز الأشعة. فعندما يطرح الجسم مركبات الجادولينيوم في البول، تدخل إلى شبكة الصرف، ولا تزيلها محطات المعالجة التقليدية بالكامل. وقد رصدت دراسات آثارًا منها في مياه الأنهار. أما تحديد ما إذا كان استخدام مركب المنغنيز سيخفض الأثر البيئي فعلًا، فيحتاج إلى دراسة مصيره بعد طرحه في المياه، إذ انصبت المقارنة السريرية المعلنة على صور المرضى وسلامتهم.

هل تتغير فحوص الرنين المغناطيسي قريبًا؟

إذا نجحت الاختبارات وحصلت المادة على الموافقة التنظيمية، فقد يصبح لدى أطباء الأشعة خيار إضافي للمادة التي يحقنونها عند الحاجة إلى تعزيز الصورة. وستقيّم المرحلة الثالثة قدرة «مانغاسيكلانول» على كشف الآفات وتحديد خصائصها في الجهاز العصبي المركزي وأعضاء أخرى من الجسم، إلى جانب مواصلة تقييم السلامة. وحتى إعلان نتائج تلك المرحلة ومراجعتها، تظل المادة تجريبية ولم تحصل على ترخيص للاستخدام الطبي الروتيني.