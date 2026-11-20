خبرني - كشفت النجمة الأمريكية جينيفر لورانس، الحائزة على جائزة الأوسكار، عن ترتيب زملائها من الممثلين الذين شاركتهم مشاهد القبلات الرومانسية في أعمالها السينمائية.

ووضعت النجم كريس برات في المرتبة الأخيرة، بينما اختارت جوش هاتشرسون باعتباره الأفضل من بين خمسة ممثلين.

وجاءت تصريحات جينيفر لورانس خلال ظهورها في برنامج «Watch What Happens Live»، الذي يقدمه الإعلامي آندي كوهين، مساء الخميس، برفقة زميلها في سلسلة أفلام «The Hunger Games»، جوش هاتشرسون.

جينيفر لورانس تكشف أفضل وأسوأ القبلات السينمائية

خلال الحلقة، طلب آندي كوهين من جينيفر لورانس ترتيب خمسة من زملائها السابقين، من الأفضل إلى الأسوأ في مشاهد التقبيل على الشاشة، وهم ليام هيمسورث وبرادلي كوبر وجوش هاتشرسون وكريس برات وتيموثي شالاميه.

وبدت الممثلة الأمريكية مترددة للحظات قبل الإجابة، قائلة بنبرة ساخرة إن جميع زملائها كانوا رائعين، وهو ما دفع مقدم البرنامج إلى التعليق على طريقة حديثها.

وبدأت لورانس ترتيب الأسماء بذكر كريس برات، ثم تيموثي شالاميه، قبل أن يذكرها كوهين بأن المطلوب هو الترتيب من الأفضل إلى الأسوأ، وليس العكس.

وسرعان ما صححت إجاباتها، لتضع جوش هاتشرسون في المركز الأول، يليه ليام هيمسورث، ثم برادلي كوبر، وتيموثي شالاميه، وأخيرًا كريس برات.

لماذا اختارت جينيفر لورانس كريس برات في المرتبة الأخيرة؟

سبق أن تعاونت جينيفر لورانس مع كريس برات في فيلم الخيال العلمي الرومانسي «Passengers»، الذي عُرض عام 2016، وكان العمل السينمائي الوحيد الذي جمعهما حتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصيتين تستيقظان من حالة سبات داخل مركبة فضائية قبل الموعد المحدد بنحو 90 عامًا، خلال رحلة طويلة إلى كوكب جديد، ليجدا نفسيهما أمام ظروف استثنائية يتعين عليهما التعامل معها معًا.

وبلغت الميزانية التقديرية للفيلم ما بين 100 و150 مليون دولار، بينما حقق إيرادات وصلت إلى 303 ملايين دولار عالميًا، رغم تعرضه لانتقادات حادة من عدد من النقاد السينمائيين.

وكان كريس برات قد تحدث عام 2017 عن ردود الفعل تجاه الفيلم، مؤكدًا فخره بالنتيجة النهائية، وأن العمل حقق عائدًا ماليًا للاستوديو، لكنه أبدى دهشته من حدة الانتقادات التي تلقاها.

جينيفر لورانس تتحدث عن إحراج مشاهد القبلات

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها جينيفر لورانس عن الصعوبات التي تواجهها أثناء تصوير المشاهد الرومانسية.

ففي يناير الماضي، اعترفت بأن تبادل القبلات مع زملائها أمام عشرات العاملين في موقع التصوير يمكن أن يكون محرجًا للغاية، خاصة عندما تجمعها بهم علاقة صداقة قوية، مثل جوش هاتشرسون.

وأوضحت أن تصوير هذه المشاهد بعد يوم عمل طويل قد يمتد إلى 12 ساعة يختلف تمامًا عن الأجواء الرومانسية التي تظهر على الشاشة.

ورغم اختيارها كريس برات في المرتبة الأخيرة، فإن تصريحاتها السابقة عنه كشفت عن علاقة مهنية جيدة جمعتهما أثناء تصوير فيلم «Passengers».

إشادة سابقة بكريس برات رغم ترتيبه الأخير

خلال مقابلة سابقة مع برنامج «Extra» قبل عرض الفيلم، سُئلت جينيفر لورانس عن أكثر الصفات التي تحبها في كريس برات، لتختار حسه الفكاهي وقدرته على إضحاكها باستمرار.

وقالت إن تصوير الفيلم كان مرهقًا للغاية، بسبب ساعات العمل الطويلة التي قضياها في أتلانتا، لدرجة أنهما لم يكونا يشاهدان ضوء النهار في بعض الأيام.

وأضافت أن معظم المشاهد كانت تجمعهما وحدهما، وأن الضحك المتواصل بينهما ساعدها على تجاوز ضغوط التصوير.