خبرني - يشارك الأردن العالم بالاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف 20 تشرين الثاني من كل عام.



وتحمل حملة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لعام 2026 شعار "يومي، حقوقي، مستقبلي"، وتركز على إتاحة المجال أمام الأطفال واليافعين للتعبير عن تجاربهم وحقوقهم والمستقبل الذي يطمحون إليه، والتأكيد على حق كل طفل في إيصال صوته والمشاركة في القرارات التي تمسه.



وقالت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، إن الخيارات التي تُتخذ اليوم، في ظل تصاعد النزاعات وأزمات المناخ وانعدام المساواة، ستسهم في رسم ملامح المستقبل لكل طفل، داعية القادة والشركات إلى اختيار مسار يضمن حقوق الأطفال، والأهل والمعلمين إلى مساعدتهم على معرفة حقوقهم والتعبير عنها.



ويحيي اليوم العالمي للطفل ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني 1959، واتفاقية حقوق الطفل في التاريخ ذاته عام 1989، التي تعد مرجعية دولية لحماية حقوق الأطفال وضمانها.



وتؤكد الاتفاقية حق الأطفال في الحياة والنمو والتعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والاستغلال، إلى جانب حقهم في التعبير عن آرائهم والاستماع إليها في المسائل التي تؤثر في حياتهم، دون تمييز.



وفي الأردن، نظمت "يونيسف"، الأربعاء 18 تشرين الثاني، فعالية في متحف الأطفال بعمّان، بمشاركة مئات الأطفال من مختلف المحافظات.



وقالت المنظمة إن الفعالية تضمنت أنشطة تفاعلية وعروضا حية أتاحت للأطفال التعبير عن أنفسهم والتعلم والابتكار والتواصل، مؤكدة أن حقوق الأطفال تشمل الجميع بغض النظر عن الجنسية أو الخلفية أو القدرات أو الظروف.



ووفق يونيسف احتاج نحو 213 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025 (مقارنة بـ 183.5 مليون في عام 2024)، وسط أزماتٍ معقدة وممتدة في بؤرٍ ساخنة تشمل غزة، واليمن، والسودان، وجنوب السودان، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وميانمار، وهايتي.



يشار إلى أن يونيسف تعمل على تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل، في كل ما نقوم به. وبالتعاون مع الشركاء حيث تعمل في 190 دولة وإقليمًا لترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفًا وتهميشًا، بما يعود بالنفع على جميع الأطفال في كل مكان.