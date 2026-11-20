خبرني - كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالأهلي المصري، تفاصيل جديدة بشأن أزمة إمام عاشور مع النادي.



وكان إمام عاشور تخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا في دوري أبطال أفريقيا، ليقرر النادي إيقافه لمدة أسبوعين مع توقيع غرامة عليه قدرها مليونًا و500 ألف جنيه، مع إلزامه بالتدريب منفردًا طوال فترة الإيقاف.

وأكد وليد صلاح الدين، خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "إمام عاشور يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويتمتع بروح قتالية عالية داخل الملعب، وهو لاعب مميز للغاية عندما يلتزم بالتعليمات، لكنه يعاني من مشكلة الاندفاع في اتخاذ القرارات، وهو ما قد يدفعه أحيانًا للتصرف دون التفكير في العواقب".

وأضاف: "إمام عاشور يحتاج إلى وجود شخص قريب منه يمتلك الخبرة والقدرة على توجيهه، ومساعدته على التعامل مع المواقف المختلفة بشكل أكثر هدوءًا واتزانًا".

لماذا لم يقرر الأهلي المصري بيع إمام عاشور؟

وفي حديثه عن كواليس التعامل مع الأزمة، أوضح وليد صلاح الدين أن قراراته خلال فترة عمله كانت تستند دائمًا إلى لائحة الفريق، بعيدًا عن أسماء اللاعبين أو مكانتهم، مؤكدًا أن المعيار الأساسي كان تطبيق القواعد وتحقيق المصلحة العامة للنادي.

وعن سبب عدم عرض إمام عاشور للبيع، أوضح: "لو كنا أوقفنا اللاعب وقتها في شهر أكتوبر أو نوفمبر، كان منتخب مصر سيتضرر، لأن اللاعب لم يكن سيشارك في كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم".

وأكمل: "كما لم تكن هناك فترة قيد، وكان علينا الانتظار حتى فترة الانتقالات في يناير لعرضه للبيع، ولذلك لم يكن هذا قرارًا مدروسًا".

وأنهى وليد صلاح الدين قائلا: "العقوبة التي رأى الأهلي أنها الأنسب في التعامل مع الواقعة كان إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، إلى جانب توقيع عقوبة مالية هي الأقوى في تاريخ النادي".