خبرني - وفيَّات يوم الجمعة، 20-11-2026:
- آيات يحيى عوض البشابشة
- جمال محمود الزبيدي
- جهاد محمد سليمان النسور
- ختام نزال عبد نزال
- راما مراد الحمايدة
- سمير محمد نهار بني ملحم
- شهلة سالم فرحان الخوري
- طارق سمير عواد ابو الحجل
- عمر سامي القرالة
- فاطمة العمارين
- فاطمة خالد بركات عثامنة
- كلير ميخائيل يعقوب الحن
- لمى حازم الدباس
- ليان يوسف عليان الحمايدة
- ماهر نصر العشيبات
- محمد فواز العزام
- محمد علي طوالبة
- مريم سامية قاسم بشايرة
- مفلح سليمان الشبلي العتوم
- ناصر كمال ناصر برهم
- نوال ماجد محمد شريدة
- وعد احمد الشلول
إنَّا لله وإنَّا إله راجعون ..