خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.

انتقلت الى رحمه الله تعالى الحاجة سميرة محمود حبيبه ( ام ماجد)زوجة حسين حسان و والدة كل من ( ماجد ،محمد ،زينة ميس ونور ) (وشقيقة كل من هاني ، هشام ، سناء ، جهاد ، اماني وتهاني)

اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بالمغفرة والرحمة ويسكنه فسيح جناته اللهم اغفـر له وارحمه واعفو عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلهابالماء والثلج والبرد، ونقيهامن الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيـرا من أهلها وقيها فتنة القبر وعذاب النار

سيشيع جثمانها الطاهر من مسجد الحاج محمود حبيبه والكائن في عبدون شارع هاني الرفاعي الى مقبره سحاب اليوم الجمعة ٢٠-١١-٢٠٢٦بعد صلاه الظهر

موقع بيت بيت الأجر للرجال والنساء في ديوان العماري مرج الحمام

تقبل التعازي من الساعة ٤ عصراً الى الساعة ١٠ مساءً لمدة يومين :

الجمعة ٢٠-١١-٢٠٢٦

السبت ٢١-١١-٢٠٢٦

لله ما أخذ ولَهُ ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله

وإنا لله وإنا إليه راجعون.......

موقع المسجد

https://maps.app.goo.gl/5Z9X3tgkif3KjQvP6?g_st=ic

موقع ديوان عماري

https://maps.app.goo.gl/9K32nN5gNZXHZUdNA?g_st=ic