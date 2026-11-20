خبرني - كشفت تقارير إسرائيلية عن تقدم مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة باسم "رأس العين شرق" (شيرا)، في غرب الضفة الغربية، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم، بين مدينة رأس العين ومستوطنات تجمع مستوطنات "غوش معربا" غرب نابلس وسلفيت.

وبحسب المخطط، من المتوقع أن تضم المدينة نحو 60 ألف وحدة استيطانية، وأن تستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، لتكون واحدة من أكبر المشاريع الاستيطانية التي يجري التخطيط لها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ووفق التقارير، يجري العمل على دفع المخطط منذ عامين، بالتعاون بين مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، ودائرة أراضي إسرائيل، ووزارة المالية، بهدف إقامة مدينة تجمع بين البناء المنخفض والمباني السكنية متعددة الطوابق، وتستهدف المستوطنين العلمانيين والمتدينين.

ونقلت التقارير عن جهات تخطيط إسرائيلية قولها إن المشروع يهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومناطق وسط إسرائيل، والحيلولة دون ما وصفته بتهديد أمني محتمل على غرار هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى معالجة ظواهر التهريب وحرق النفايات ودخول العمال الفلسطينيين دون تصاريح، وفق الرواية الإسرائيلية.

ويشكل المشروع جزءا من خطة استيطانية أوسع تحمل اسم "مليون في السامرة"، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو مليون نسمة، من خلال إقامة مدن ومستوطنات جديدة، وتطوير شبكات السكك الحديدية والمستشفيات والمناطق الصناعية على أراضي الضفة الغربية المصنفة (ج).

وتشير الخطة إلى إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليوني مستوطن، وفق الرؤية التي يطرحها القائمون عليها.

وبحسب التقرير، جاء دفع المشروع عقب قرار للكابينت الإسرائيلي السياسي في كانون الأول/ديسمبر 2025، بمبادرة من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، كما جرى تحديد نطاق نفوذ للموقع ومنحه رمزاً بلدياً من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وفي أعقاب القرار، أقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية تحمل اسم "مزرعة شير دافيد"، بمبادرة من عائلة ليرنر، تخليداً لذكرى جندي إسرائيلي قتل خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان إن إقامة المدينة تمثل خطوة أمنية واستراتيجية، معتبرا أنها ستشكل حزاما استيطانيا لحماية مدن وسط إسرائيل، وربط المستوطنات في شمال الضفة الغربية بمنطقة تل أبيب الكبرى.

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