خبرني - أعادت الخطوط الجوية العراقية طرح طائرتين من طراز «بوينغ 747» للبيع، من بينهما الطائرة الرئاسية «B747-SP» التي كان يستخدمها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في تنقلاته، بسعر تقديري يبلغ 900 ألف دولار لكل طائرة.

وحددت الخطوط العراقية القيمة التقديرية لكل طائرة بـ900 ألف دولار، بزيادة ملحوظة عن السعر الذي حددته عام 2023، والبالغ 494 ألف دولار للطائرة الواحدة.

وتحمل الطائرة الأولى طراز «B747-SP» وتسجيلاً «YI-ALM»، وهي التي استخدمها صدام حسين، فيما تحمل الثانية طراز «B747-200» وتسجيلاً «YI-AGP»، وكانت ضمن أسطول الخطوط الجوية العراقية.

وبحسب المعلومات المعلنة، جرى تخزين الطائرتين في مطار توزر نفطة في تونس قبل نحو 35 عاماً، خلال أحداث حرب الخليج الثانية، لتبقى إحداهما من الطائرات التي لم يتمكن العراق من استعادتها.

وقررت الخطوط العراقية بيع الطائرتين بصورة مباشرة، بدلاً من طرحهما في مزاد علني، بعد تعثر محاولات البيع بالمزاد خلال السنوات الماضية، كما أزالت شرطاً سابقاً يمنع استخدام الطائرات لأغراض سياسية أو لتمجيد شخصيات بأي شكل من الأشكال.

وسيتحمل المشتري أجور خدمة بنسبة 2%، إلى جانب رسوم نقل الملكية والتخليص الجمركي والنقل والضرائب، فيما أتاحت الشركة للأفراد تقديم عروض لشراء الطائرتين.