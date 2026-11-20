خبرني - أثارت الفنانة المصرية هالة صدقي قلق متابعيها بعدما كشفت عن تعرض نجلها لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، مطالبة جمهورها بالدعاء له.

ونشرت هالة صدقي صورة لنجلها من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وأرفقتها برسالة تحدثت فيها عن الجوانب الصعبة التي تمر بها حياتها بعيدًا عن الصور واللحظات السعيدة التي يراها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الفنانة أن طبيعة ظهور المشاهير عبر المنصات الرقمية، وحرصهم على مشاركة المناسبات السعيدة والأنشطة الإيجابية، قد تعطي انطباعًا غير واقعي عن حياتهم، وتجعل البعض يعتقد أنها تخلو من الأزمات والمتاعب.

وقالت في رسالتها: "للأسف لازم نصدر للجمهور كل طاقة إيجابية، وننشر بس كل الفعاليات السعيدة، ولذلك يعتقد البعض أن حياتنا كلها سعادة وسفر، وهذا عكس الحقيقة، حياتنا مليئة بالمشاكل، والمتاعب، والإخفاقات والصدمات، كأي بشر".

ووجهت هالة صدقي كلمات مؤثرة إلى نجلها، متمنية له السلامة، إذ كتبت: "ألف سلامة عليك يا حبيب وعين أمك، دعواتكم، هي بسيطة بس برضه دعواتكم".

وسرعان ما تفاعل متابعو الفنانة مع المنشور، وحرصوا على توجيه رسائل المساندة لها، إلى جانب الدعاء لنجلها بالشفاء العاجل والعودة إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت.

وكانت هالة صدقي قد ظهرت قبل يومين في أجواء احتفالية، خلال مشاركتها الفنان شريف منير فرحته بخطوبة ابنته فريدة، حيث لفتت الأنظار برقصها مع العريس والعروس، وحرصت على توثيق المناسبة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة إكس.

وأرفقت الفنانة الفيديو برسالة تهنئة عبرت خلالها عن سعادتها بهذه المناسبة، قائلة: "مبارك، مبارك لأجمل فريدة، مبارك لأجمل عروسة، فريدة كبرت، وفؤاد وكاميليا أخواتها كبروا، ومش متخيلة بأنه الوِلاد الصغيرة بيكبروا بسرعة كده، الوقت بيمر بسرعة قوي، ربنا يحميهم، ويحافظ عليهم، ويسعدهم، ويفرحك يا شريف أنت ولورا".

وعلى الصعيد الفني، كان مسلسل "بيبو" آخر أعمال هالة صدقي، وتدور أحداثه حول شاب بسيط تتغير حياته بعد دخول والدته السجن، وعودة والده إلى حياته عقب غياب دام 25 عامًا، ليجد نفسه أمام سلسلة من التحديات التي تدفعه إلى البحث عن هويته وتحديد مستقبله، في محاولة للحفاظ على حلمه من الضياع.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد بحر، وسيد رجب، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ووليد فواز، ووئام مجدي، ومجدي بدر، ومحسن منصور، وعلاء مرسي، وأحمد محارب، إلى جانب هالة صدقي.