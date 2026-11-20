خبرني - توصل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى أن حركة السوائل التي تساعد المخ على التخلص من الفضلات تصبح أضعف مع التقدم في العمر، تزامنا مع تراجع موجات النوم العميق وتغير استجابة الأوعية الدموية، وهي تغيرات تثير تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة.



ونُشرت الدراسة في دورية «Nature Aging»، وركزت على حركة السائل الدماغي الشوكي في أثناء النوم، وهو سائل يحيط بالمخ والحبل الشوكي، ويسهم في نقل المغذيات والتخلص من بعض نواتج النشاط الخلوي.

كيف يتخلص المخ من الفضلات أثناء النوم؟

يعتمد المخ على منظومة تُعرف باسم «النظام الجليمفاوي»، وتعمل من خلال انتقال السائل الدماغي الشوكي عبر المساحات المحيطة بالأوعية الدموية، بما يتيح تبادل السوائل مع الأنسجة العصبية ونقل بعض الفضلات الأيضية إلى المسارات المخصصة للتخلص منها.

وتزداد فاعلية هذه العملية خلال النوم، لا سيما في مراحله العميقة، عندما تصبح الإشارات الكهربائية للخلايا العصبية أكثر انتظامًا، وتظهر موجات بطيئة تساعد على تنظيم حركة السوائل داخل الدماغ.

لماذا تتراجع كفاءة العملية مع التقدم في العمر؟

شملت الدراسة مجموعتين من المشاركين؛ تراوحت أعمار أفراد المجموعة الأولى بين 18 و39 عامًا، بينما ضمت المجموعة الثانية أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 60 و84 عامًا.

واستخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس تدفق الدم والسائل الدماغي الشوكي، إلى جانب تخطيط كهرباء المخ لمتابعة نشاطه خلال النوم.

وأظهرت النتائج أن موجات السائل الدماغي الشوكي لدى المجموعة الأكبر سنًا كانت أضعف بصورة واضحة، بالتزامن مع انخفاض قوة الموجات الكهربائية البطيئة المرتبطة بالنوم العميق.

ولم يقتصر التراجع على النشاط العصبي، إذ رصد الباحثون انخفاض استجابة الأوعية الدموية لدى عدد من كبار السن لزيادة نشاط الخلايا العصبية واحتياجاتها من الأكسجين، كما كان ارتفاع تدفق الدم أقل عند زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون.

وتشير هذه النتائج إلى أن التغيرات العصبية والوعائية تسهم مجتمعة في إضعاف حركة السوائل داخل المخ، مع بقاء عوامل أخرى محتملة لا تفسرها النتائج بالكامل.

هل يساعد النوم الجيد على حماية الدماغ؟

تعزز الدراسة أهمية النوم الجيد لصحة الدماغ، لكنها لا تثبت أن زيادة عدد ساعات النوم وحدها تكفي لاستعادة كفاءة حركة السوائل لدى كبار السن.

ويعتزم فريق البحث دراسة تدخلات محتملة لتحسين تدفق السائل الدماغي الشوكي أثناء النوم. وتشمل الاتجاهات التي يبحثها استخدام أصوات وردية قصيرة، بعدما أظهرت تجربة سابقة أجراها الفريق أنها عززت حركة السائل لدى أشخاص أصغر سنًا، إلا أن تأثير هذه الأصوات لدى كبار السن لم يُثبت حتى الآن.

هل ترتبط هذه التغيرات بمرض ألزهايمر؟

ربطت دراسات سابقة بين اضطرابات النوم وارتفاع مخاطر التدهور المعرفي وأمراض التنكس العصبي، ومن بينها مرض ألزهايمر. وتشير أبحاث أخرى إلى أهمية التخلص من بروتينات، مثل الأميلويد بيتا وتاو، للحفاظ على صحة المخ.

لكن دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لم تقس بصورة مباشرة كمية الفضلات التي تخلص منها المخ، كما لم تثبت أن ضعف حركة السائل الدماغي الشوكي يؤدي إلى الإصابة بمرض ألزهايمر. كذلك لم يكن المشاركون يعانون أمراض تنكس عصبي مشخصة.

وتقدم نتائج الدراسة دليلًا على حدوث تغيرات في حركة السوائل داخل المخ مع التقدم في العمر، لكنها لا تحسم حتى الآن ما إذا كان تحسين هذه الحركة قادرًا على تقليل خطر الإصابة بألزهايمر، إذ يتطلب التوصل إلى إجابة واضحة إجراء دراسات متابعة وتجارب إضافية.