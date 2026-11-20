خبرني - لا تتطلب المحافظة على القدرات الإدراكية بالضرورة ممارسة تدريبات شاقة في صالة الألعاب الرياضية أو اتباع نظام غذائي نباتي صارم، إذ يمكن البدء بعادات يومية بسيطة لا تحتاج إلى مجهود كبير، وقد تسهم في تعزيز صحة الدماغ.

ووفق تقرير لصحيفة «تليغراف» البريطانية، أظهرت دراسة أن المشي أو ممارسة تمارين التمدد لمدة دقيقتين فقط كل ساعة قد يحققان فوائد للدماغ. كما توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 7 غرامات يوميًا من زيت الزيتون البكر الممتاز تقل لديهم احتمالية الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 28%، مقارنة بمن يتناولونه نادرًا أو لا يدرجونه في نظامهم الغذائي.

وتوضح الطبيبة والباحثة في علم الأعصاب فاي بيغيتي أن العلماء لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم أسباب التراجع التدريجي في الذاكرة واللغة وغيرها من القدرات الذهنية. لكنها تشير إلى أن العادات الحياتية يمكن أن تسهم في إحداث فارق ملموس، رغم بقاء التقدم في العمر والعوامل الوراثية ضمن عوامل الخطر التي لا يمكن التحكم فيها.

عادات يومية تحمي دماغك من الخرف

وهناك 6 عادات يمكن إدخالها بسهولة ضمن الروتين اليومي لدعم صحة الدماغ:

1. مارس لعبة ذهنية

تساعد الألغاز وألعاب الكلمات والتحديات القائمة على التخطيط الاستراتيجي في تحفيز الدماغ على تكوين روابط جديدة بين الخلايا العصبية.

لكن بيغيتي تنصح بتغيير طبيعة الألعاب والتحديات بصورة منتظمة، لأن تكرار اللغز نفسه يجعل الدماغ يعتاد طريقة حله، ويقلل مقدار الجهد الذهني الذي يحتاج إليه مع مرور الوقت.

2. استخدم خيط الأسنان

يساعد الاهتمام المنتظم بصحة اللثة على الوقاية من الالتهابات، التي ربطت أبحاث بينها وبين ارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

وتشير الدراسات إلى احتمال وصول البكتيريا والجزيئات المرتبطة بالالتهاب إلى الدماغ، إلا أن العلاقة التي رصدتها الأبحاث لا تزال ارتباطًا بحثيًا، ولم تثبت وجود علاقة سببية مؤكدة بين أمراض اللثة والخرف.

3. مارس الرياضة على فترات قصيرة

ليس من الضروري ممارسة النشاط البدني في جلسة واحدة، إذ يمكن تقسيم الحركة على فترات قصيرة موزعة خلال اليوم، بدلًا من محاولة إكمال 150 دقيقة من النشاط متوسط الشدة دفعة واحدة خلال الأسبوع.

وقد تساعد هذه الفترات القصيرة من الحركة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، إلى جانب تعزيز القدرة على التركيز، بما يجعل إدراجها في الروتين اليومي وسيلة عملية لزيادة النشاط البدني.

4. افحص ضغط الدم بانتظام

يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية الدقيقة داخل الدماغ تدريجيًا على مدار سنوات، وهو ما يجعل مراقبة مستوياته أمرًا مهمًا للحفاظ على الصحة الإدراكية.

وتوصي بيغيتي بمتابعة ضغط الدم واستشارة الطبيب إذا تجاوزت قراءته 135/85 ملم زئبق، لتقييم الحالة وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

5. اخرج في الصباح وتعرض لضوء النهار

يساعد التعرض لضوء النهار في ساعات الصباح على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، بما يدعم انتظام النوم ودورات اليقظة.

ويرتبط النوم العميق بعمليات حيوية يتخلص الدماغ خلالها من بعض البروتينات، ومن بينها بروتين الأميلويد المرتبط بمرض ألزهايمر، لذلك يمثل الحفاظ على نمط نوم منتظم جانبًا مهمًا من العناية بصحة الدماغ.

6. حافظ على علاقاتك الاجتماعية

يساعد التواصل المنتظم مع الأصدقاء وأفراد العائلة في الحد من العزلة الاجتماعية، التي تُصنف ضمن عوامل خطر الإصابة بالخرف.

ولا يشترط أن يكون التواصل طويلًا أو وجهًا لوجه؛ إذ يمكن لرسالة نصية أو تسجيل صوتي قصير أن يحافظ على الصلة بالآخرين. كما أن التفاعل الاجتماعي ينشط شبكات متعددة داخل الدماغ، ما يجعله أحد الجوانب التي تستحق الاهتمام ضمن العادات اليومية الداعمة للصحة الإدراكية.