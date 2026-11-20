خبرني - كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي جوانب من حياتها الشخصية والفنية، وتحدثت عن حقيقة زواجها من عمر الشريف، وتجربتها الزوجية مع حلمي بكر.



أكدت الفنانة سهير رمزي أنها تشعر بالحظ لعدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأولى من عملها الفني، موضحة أن غياب هذه المنصات آنذاك جنّبها كثيرًا من الأزمات التي يواجهها الفنانون حاليًا، خاصة ما يتعلق بالخلافات العلنية وتبادل الاتهامات والتصريحات بين النجوم.

وأوضحت سهير رمزي، خلال لقائها مع الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج «ورقة بيضا»، المذاع عبر قناة «النهار»، أن الخلافات والتراشق بالكلمات بين الفنانين لا يمكن اعتبارهما وسيلة مناسبة للدعاية أو الترويج للأعمال الفنية.

وأشارت إلى أنها لم تعتد الدخول في خلافات علنية مع زملائها طوال مشوارها الفني، لافتة إلى أن الاختلافات الشخصية أمر طبيعي، لكن الأفضل أن تظل بعيدًا عن الجمهور وألا تتحول إلى مادة متداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وانتقدت تحويل المشكلات الشخصية والفضائح إلى وسيلة لجذب الانتباه وصناعة المحتوى الرائج، مؤكدة أن الأعمال الفنية الجيدة واللقاءات الإيجابية تستحق اهتمام الجمهور بصورة أكبر.

كما تحدثت عن الأضرار التي تسببت فيها مواقع التواصل الاجتماعي للفنانين، لا سيما فيما يتعلق بانتهاك الخصوصية، ونشر الصور ومقاطع الفيديو دون الحصول على موافقة أصحابها، فضلًا عن تداول معلومات وأخبار غير صحيحة تتعلق بحياتهم الشخصية.

سهير رمزي تكشف أسباب تراجع السينما

وعن تقييمها لأوضاع السينما المصرية حاليًا، أعربت سهير رمزي عن حزنها لما وصلت إليه الصناعة، موضحة أن السنوات الماضية شهدت نشاطًا إنتاجيًا أكبر، إلى جانب تنوع ملحوظ في الأفلام، ومشاركة عدد من أبرز المؤلفين والمخرجين والنجوم في تقديم أعمال سينمائية مختلفة.

وترى الفنانة أن أزمة السينما لا ترتبط بالإمكانات التقنية أو التطور التكنولوجي، وإنما تبدأ من ضعف الكتابة وغياب الإنتاج القادر على تمويل مشروعات سينمائية حقيقية، مشددة على أن السيناريو الجيد يظل الركيزة الأساسية لتقديم فيلم ناجح يستطيع البقاء في ذاكرة الجمهور.

وكشفت سهير رمزي أنها تستعد حاليًا لتقديم مسلسل تلفزيوني جديد خارج موسم دراما رمضان، كما استرجعت عددًا من التجارب الفنية التي تعتز بها، خصوصًا الأعمال التي قدمتها خلال المرحلة السابقة لقرار اعتزالها، وهي الفترة التي شعرت خلالها بقدر أكبر من النضج في اختياراتها الفنية.

وأشادت بالمخرج الراحل كمال الشيخ، مشيرة إلى أنه كان من أوائل الأشخاص الذين ساندوها في بداياتها الفنية، بعدما شاهدها خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، وقرر اختيارها لخوض تجربتها في عالم التمثيل.

وتطرقت الفنانة إلى حياتها العاطفية، كاشفة أنها خاضت تجربة الزواج الأولى مع الموسيقار الراحل حلمي بكر عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، موضحة أن والدتها كانت صاحبة الرغبة في إتمام هذه الزيجة، بدافع خوفها عليها وحرصها على تأمين مستقبلها.

وتحدثت سهير رمزي عن إصرار والدتها، بعد ذلك، على أن تكون العصمة في يد ابنتها خلال زيجاتها التالية، باعتبار ذلك وسيلة لحمايتها وضمان حقوقها، خصوصًا أن قانون الخلع لم يكن متاحًا في تلك الفترة.

وأوضحت أن هذا الشرط لم يستمر في جميع زيجاتها، إذ تخلت عنه عندما تزوجت من علاء الشربيني.

وأكدت أن زواجها من علاء الشربيني استمر نحو 24 إلى 25 عامًا، مشيرة إلى أن التفاهم والاحتواء والثقة المتبادلة والشعور بالأمان كانت من أبرز العوامل التي ساعدت على استمرار علاقتهما طوال هذه المدة.

كما تحدثت عن طبيعة شخصيتها، ووصفت نفسها بأنها عنيدة وسريعة الغضب في بعض الأوقات، لكنها تحاول باستمرار مراجعة تصرفاتها والتعامل مع الآخرين بهدوء وتسامح، حتى إن ذلك يتطلب منها أحيانًا تقديم بعض التنازلات على حساب راحتها الشخصية.

ونفت سهير رمزي صحة الأنباء التي ترددت على مدار سنوات بشأن زواجها من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، موضحة أن بداية القصة تعود إلى رغبته في مقابلة بطلة فيلم «المذنبون» خلال إحدى زياراته إلى مصر.

وأضافت أنها استقبلته في منزلها بحضور مجموعة من الفنانين والصحفيين، ثم طلبت منه الظهور معها في برنامج تلفزيوني بمناسبة الاحتفال برأس السنة، لتبدأ بعد ذلك الشائعات بشأن وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وشددت على أن حقيقة الأمر لم تتجاوز إعجابها بعمر الشريف، باعتباره نجمًا عالميًا وفنانًا كبيرًا، نافية تمامًا أن تكون قد تزوجته كما تردد في بعض الأنباء على مدار سنوات.

كما نفت الشائعات التي ربطت بينها وبين قرار الفنانة شهيرة خلع الحجاب عام 2019، موضحة أن شهيرة كانت من الشخصيات التي شجعتها على ارتداء الحجاب، وأن الصورة التي استندت إليها تلك الأنباء لم تكن سوى ظهور الإيشارب بصورة غير مقصودة.

وفي سياق آخر، تحدثت سهير رمزي بإعجاب عن عدد من نجوم الوسط الفني، معربة عن تقديرها للفنان حسين فهمي، كما أشادت بالفنانات منة شلبي ومنى زكي ومي عمر.

وأكدت أنها لا تنظر إلى نفسها باعتبارها بعيدة عن بقية الفنانين أو مختلفة عنهم في التعامل، مشيرة إلى حبها للبساطة في علاقاتها بالآخرين، وحرصها على نشر السعادة والشعور بالراحة بين الأشخاص المحيطين بها.