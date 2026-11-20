لم يكن اللاعب الدنماركي، سورين كولدينغ، يتوقع تلك المكالمة. ويقول مازحاً: "ربما كان الشقيقان لاودروب وبيتر شمايكل اعتذروا عن المشاركة".

وفي نهاية المطاف، لجأ الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إلى مدافع نادي بروندبي، الذي لم يشارك سوى مرات قليلة مع المنتخب الوطني.

وما المهمة؟ كان مطلوباً منه مراقبة رونالدو وغابرييل باتيستوتا، وذلك ضمن دوره في فريق نجوم أوروبا في مواجهة فريق نجوم بقية العالم، على ملعب فيلودروم في مرسيليا.

كان ذلك في ديسمبر/كانون الأول 1997، وكان من بين زملائه في الفريق المدافعان فرناندو هييرو وأليساندرو كوستاكورتا، وثنائي خط الوسط زين الدين زيدان وبول إينس، وفي الهجوم باتريك كلويفرت وألين بوكسيتش.

كان الفريق حافلاً بالنجوم، وضم لاعباً واحداً من كل دولة متأهلة إلى كأس العالم في الصيف التالي، ليلعبوا معاً قبل إجراء القرعة.

ويشرح اللاعب الدنماركي قائلاً: "بالطبع، عندما ترى تلك الأسماء، تشعر وكأن حلماً تحقق".

نُقل كولدينغ جواً إلى فرنسا ثم بسيارة خاصة إلى الفندق. وعرض عليه السائق البقاء على مقربة منه في حال أراد القيام بجولة تسوق مفاجئة. لكنه لم يكن بحاجة إلى ذلك. وبدلاً من ذلك، اكتشف حقيبة مليئة بالهدايا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في غرفته.

يقول مبتسماً: "كانت أكبر حقيبة من ماركة أديداس رأيتها في حياتي. وجدت فيها بدلة تدريب ونزلت إلى الغداء".

"رأيت جميع اللاعبين الآخرين على موائد مستديرة، كانوا يجلسون مع وكلائهم وزوجاتهم وعائلاتهم وأصدقائهم بملابسهم العادية. ثم دخل الدنماركي. لا أحد يعرف من يكون، مرتدياً بدلة التدريب من أديداس".

وأقام كولدينغ صداقة مع المدافع الجنوب أفريقي، ديفيد نياتي، ونُقل الاثنان مباشرة إلى حصة تدريبية استمرت 45 دقيقة بعد ظهر ذلك اليوم. ولم يشارك جميع النجوم الكبار فيها، لكن أحد الأرجنتينيين قدم لمحة عما كان ينتظرهم.

ويتذكر كولدينغ، الذي أتيحت له أيضاً فرصة العمل مع مدرب فريق أوروبا فرانز بيكنباور: "كان باتيستوتا هناك، ومجرد رؤيته وتحركاته تجعلك تفكر: حسناً، ستكون أمسية جميلة غداً".

ويقول عن بيكنباور: "كان هادئاً للغاية. قال: ما مركزك؟ مدافع؟ حسناً، هل تستطيع اللعب كمدافع أيسر؟ لا مشكلة، سألعب أينما تضعني".

وفي يوم المباراة، احتشد 38 ألف متفرج لمشاهدة البرازيلي رونالدو في أوج تألقه. وقبل أشهر، كان رونالدو الملقب بـ"الظاهرة" انتقل إلى إنتر ميلان في صفقة قياسية عالمية، بعد تسجيله 47 هدفاً في 49 مباراة خلال موسم استثنائي مع برشلونة.

وكان البرازيلي البالغ من العمر 21 عاماً حينذاك أكثر لاعبي العالم إثارة.

ويستعيد كولدينغ - الذي سبق أن واجه المهاجم عندما لعب منتخب الدنمارك تحت 21 عاماً أمام البرازيل، في مدينة فلوريانوبوليس البرازيلية قبل أولمبياد 1996 - ذكرياته قائلاً: "كان الأمر جنونياً بالفعل".

ويضيف: "كان ذلك هو الفريق نفسه تقريباً الذي خاضوا به كأس العالم 1998. لذلك خسرنا 5-1. كان مجرد مشاهدة سرعته وأسلوبه في اللعب، أمراً ينتمي إلى مستوى مختلف تماماً، ولعبت أيضاً ضد روبرتو كارلوس في تلك المباراة. وفكرت حينها: ماذا يجري هنا؟"

"وعندما رأيته مجدداً هناك، كانت فرصة لرؤية ما يمكن حقاً أن يبلغه لاعب كرة القدم، لأن ذلك كان مستوى مذهلاً فوق العادة. سرعته ولمسته للكرة لا تُصدقان، وكذلك قوته".

"ومع ذلك، كان شاباً خجولاً وبسيطاً. كل ما كان يريده هو لعب كرة القدم، بينما كان يحيط به عدد كبير من الأشخاص لحمايته. وعندما ترى نجماً بحجمه يشارك في حدث كهذا، ومحاطاً بكل هؤلاء الوكلاء والمرافقين، تتساءل كيف يستطيع التعايش مع كل ذلك".

كان رونالدو، قائد فريق المدرب كارلوس ألبرتو باريرا، في أفضل حالاته، فسجل هدفين وصنع الأهداف الثلاثة الأخرى، ليفوز منتخب نجوم العالم 5-2، بينما أحرز باتيستوتا هدفين أيضاً قبل أن يرد زيدان.

ويشرح كولدينغ: "تبدأ بالتفكير: ماذا لو تسببت في إصابة أحدهم؟ أنت مدافع ولا تريد أن تدخل الأهداف في مرماك، لذلك عليك أن تقاتل، هذه طبيعتي".

"إلى أي مدى يجب أن تكون قوياً معهم؟ هل ينبغي أن تتركهم يمرون ببساطة؟ لا. لم أكن لأدعهم ينطلقون ويسجلون. حاولت أن أبذل قصارى جهدي، لكن ذلك لم يكن كافياً على الأرجح".

عندما جاء مارادونا إلى ويمبلي

لم تكن تلك أول مشاركة لفريق نجوم العالم، ففي الواقع كانت مباريات الفيفا الاستعراضية تُقام منذ استضافت إنجلترا فريقاً من النجوم، أمام نحو 100 ألف متفرج في ستاد ويمبلي عام 1963، احتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأصبحت هذه المباريات تقام بشكل شبه منتظم كمباريات تكريمية أو خيرية، وشارك فيها نجوم كبار عبر أجيال مختلفة، من أوزيبيو وزيكو إلى روبرتو باجيو.

لكن أبرز إنجاز كان على الأرجح استقدام دييغو مارادونا إلى ويمبلي، بعد عام من فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين وتسجيله هدف "يد الرب" الشهير في مرمى إنجلترا.

ويشرح جون سميث، الذي كان يمثل نجم نابولي آنذاك، في كتابه "الصفقة" كيف عُرض على مارادونا نحو 250 ألف جنيه إسترليني، ونُقل بطائرة خاصة من نابولي للمشاركة في مباراة احتفالية ضد فريق يضم نجوم دوري كرة القدم الإنجليزي.

ويقول سميث لبي بي سي سبورت: "إنصافاً له، كان يريد مصافحة الفريق وأن يقول: آسف إذا كنت قد أسأت إليكم. كان يؤمن فعلاً بأن موهبته هبة من الله".

"كان أشبه بشخصين. كان دييغو شخصاً رائعاً عندما تكون معه. لكن عندما يعبر الخط الأبيض (يدخل الملعب) يصبح مارادونا".

"كان الأمر جنونياً، لأنك يمكن أن تتخيل كيف كانت وسائل الإعلام تلاحقه. لقد كان حدثاً استثنائياً بعض الشيء".

ورحب نادي نابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين بالفرصة التي أتيحت لمارادونا لتحقيق علاقات عامة جيدة في إنجلترا، وساعد على ذلك فوز فريق نجوم دوري كرة القدم الإنجليزي بقيادة بوبي روبسون بنتيجة 3-0، مع تسجيل برايان روبسون هدفين وإحراز نورمان وايتسايد الهدف الآخر.

ويضيف سميث: "أتذكر أنني قدمته إلى بوبي روبسون. فمد مارادونا يده، فقال بوبي: لن أصافح تلك اليد! وأعجبني ذلك كثيراً، لكنه صافحه باليد الأخرى".

"لن يحدث ذلك الآن"

ومن بين آخر تلك المباريات، مواجهة بين فريق رونالدينيو وفريق شيفتشينكو على ملعب كامب نو في فبراير/شباط 2005 لجمع التبرعات لضحايا تسونامي عام 2004.

وضم فريق أندري شيفتشينكو المليء بالنجوم في صفوفه زيدان وديفيد بيكهام، وأليساندرو ديل بييرو وتييري هنري وراؤول وباولو مالديني وستيفن جيرارد.

أما فريق رونالدينيو فضم في صفوف فريقه رونالدو وكاكا وكافو، وأدريانو وخافيير زانيتي وديدييه دروغبا وصامويل إيتو، لكن مهاجم ساوثهامبتون هنري كامارا هو من سجل هدفين في الفوز 6-3 لفريق رونالدينيو.

لكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين، وأصبح من الصعب تخيل أن تسمح الأندية حالياً لنجومها بالمشاركة في مباريات استعراضية كهذه.

ويقول سميث: "لقد تغير عالم كرة القدم بأكمله. كانت هناك مباريات تكريمية وأعوام تكريمية، لأن اللاعبين كانوا يحصلون على رواتب جيدة، لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا يتقاضون 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً".

"لن يحدث ذلك الآن لأن صناعة كرة القدم أصبحت أكبر بكثير، ولا يمكنك المجازفة باللاعبين. إذا تعرضوا للإصابة أثناء اللعب لمنتخباتهم الوطنية فإن ذلك يزعج الجميع".

"وفوق ذلك، فإن اللاعبين أصبحوا مملوكين لشركات كبرى، وفي بعض الحالات لدول، ولذلك لن تسمح ببساطة للاعبك بالخروج والمشاركة في شيء كهذا".

ومضى كولدينغ ليخوض 27 مباراة دولية مع الدنمارك، وشارك في كأس العالم 1998 وكأس أوروبا (يورو 2000)، لكنه لا يزال يحتفظ بذكريات جميلة عن تمثيل فريق أوروبا.

ويشرح قائلاً: "أما اليوم، إذا اقترحت إقامة مباراة كهذه بالتزامن مع قرعة كأس العالم، فأعتقد أن الجميع سيقول إنك مجنون".

"لكن في ذلك الوقت كان الأمر منظماً على نحو مثالي، وكان حدثاً رائعاً أن تكون جزءاً منه. ونحن كلاعبين تربطنا علاقة رائعة ببعضنا بعضاً".

"ذلك يوضح للجماهير أنه يمكن أن تكونوا خصوماً في الملعب، لكن يمكنكم أيضاً أن تكونوا أصدقاء وتجتمعوا معاً في مثل هذا الحدث".

"بالنسبة لي، يبعث ذلك برسالة إلى الجميع مفادها أننا مجتمع واحد في كرة القدم، وأننا قادرون فعلاً على إنجاز أشياء عظيمة معاً لا تتعلق بالمال فقط".

وفي الواقع، لا يزال كولدينغ يحتفظ بقميص فريق أوروبا، تذكاراً لمواجهته رونالدو وباتيستوتا وكونه زميلاً لزيدان قبل نحو 30 عاماً.

ويضحك قائلاً: "في الحقيقة، لا تفوح منه رائحة طيبة للغاية. أحياناً، عندما أذهب إلى المرآب مع أطفالي وأحدثهم عن الأمر وما حدث فعلاً، أرى في أعينهم أنهم لا يصدقون تماماً أنني كنت جزءاً من تلك المباراة".

ويضيف: "لم يكن الأمر متعلقاً بالمال، فلم نحصل على أي شيء مقابل المشاركة. كان الأمر ببساطة لأنك تمثل بلدك، ولذلك كانت تجربة رائعة، كما أن الأمر يتعلق بالاستمتاع".

"أنتم تعلمون، عندما نكون أطفالاً صغاراً لا نبدأ بالقول: أريد أن أكسب 20 مليوناً. لا، بل نبدأ لأن لعب كرة القدم ممتع".

