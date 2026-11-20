خبرني - اعلن الاتحاد العراقي الوطني لبناء الاجسام واللياقة البدنية، امس الخميس وفاة البطل العراقي الدولي سجاد جواد، وذلك بعد ثلاثة ايام فقط من تتويجه بلقب بطل اسيا في البطولة القارية التي اقيمت في تايلند.

وشكل نبأ الرحيل المفاجئ صدمة كبيرة في الاوساط الرياضية العراقية والعربية، خاصة وانه جاء بعد ايام قليلة من رفعه اسم بلاده عاليا على منصات التتويج القارية.

وذكر الاتحاد العراقي في بيانه الرسمي المقتضب ان البطل العراقي الدولي في بناء الاجسام سجاد جواد انتقل الى رحمة الله تعالى، دون ان يشير البيان الى الاسباب الطبية او الظروف التي ادت الى وفاته المفاجئة عقب عودته او اختتام مشاركته في البطولة الاسيوية.

واضاف البيان ان رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وكافة منتسبي اللعبة تقدموا بخالص التعازي وصادق المواساة الى عائلة الفقيد وذويه وزملائه، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله ومحبيه وجمهوره جميل الصبر والسلوان.