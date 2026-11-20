خبرني - يلتقي المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة نظيره اللبناني، عند الساعة السابعة من مساء السبت، في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب، في ثاني المواجهتين الوديتين اللتين تجمعان المنتخبين، ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027، التي تستضيفها قطر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني لويس غيل توريس إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، قبل خوض المواجهتين المقبلتين أمام منتخبي نيوزيلندا وأستراليا.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره النيوزيلندي يوم 27 تشرين الثاني الحالي، فيما يلتقي المنتخب الأسترالي يوم 29 من الشهر ذاته في مدينة سيريمبان الماليزية، ضمن منافسات النافذة الخامسة، التي تشكل محطة مهمة في مساعي المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام نظيره اللبناني بنتيجة 79-89، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت أمس الخميس في صالة الأرينا، فيما من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى ماليزيا يوم 24 تشرين الثاني الحالي، لاستكمال التحضيرات قبل خوض التصفيات.