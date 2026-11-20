خبرني - في ظل علاقات متوترة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أعلن قصر الإليزيه عن لقاء بروتوكولي قد يغضب البيت الأبيض.

وأعلن الإليزيه أن نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس التي قد تسعى مجددا للوصول إلى البيت الأبيض بعد عامين، ستجري زيارة قصيرة إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكر مكتب ماكرون في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذا "اللقاء البروتوكولي" سيُعقد الجمعة في باريس.

وكان ماكرون قد أبدى انتقاداته تجاه الموقف الأمريكي-الإسرائيلي من التطورات في الشرق الأوسط، وكذلك تجاه تقارب ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وشغلت هاريس منصب نائبة الرئيس جو بايدن في الفترة من 2021 إلى 2025، حلّت محلّه كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وذلك بعد انسحاب بايدن لأسباب صحية.

وعلى الرغم من خسارتها بفارق كبير، إلا أنها تُعتبر مرشحة محتملة في انتخابات عام 2028، وإن كانت لم تعلن رسميا عن نيتها الترشح حتى الآن.