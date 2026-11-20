خبرني - تكون الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة تدريجياً يومي الجمعة والسبت، لتسجل السبت أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، فيما تكون الأجواء باردة نسبياً خلال ساعات الليل في أغلب المناطق.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً الأحد، وتبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتستمر الأجواء المماثلة الاثنين، فيما يكون الطقس بارداً نسبياً خلال ساعات الليل في معظم المناطق.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة الأحد وساعات الصباح الباكر الاثنين، خاصة في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر.