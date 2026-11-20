خبرني - رفعت منظمة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية ضد الجامعة، متهمة إياها بانتهاك حقها في التعبير بحرية، وذلك بعد سحب الاعتراف الرسمي بها كمنظمة طلابية.

وقالت منظمة "طلاب الحقوق من أجل العدالة في فلسطين"، في شكوى قدمتها الأربعاء، أمام محكمة اتحادية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إن مسؤولي الجامعة جردوها بصورة غير قانونية من صفة المنظمة الطلابية المعترف بها في أغسطس الماضي، بسبب بند أضافته المنظمة في لوائحها الداخلية عام 2022 يقضي بحظر استضافة المتحدثين الذين يدعمون الصهيونية.

واعتبرت الجامعة هذا البند مخالفا لسياساتها، بينما ذكرت المنظمة في الدعوى القضائية أن قرار الجامعة عدم الاعتراف بها ينتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، مطالبة المحكمة بإصدار أمر قضائي يلزم الجامعة بإعادة ​وضعها بين المنظمات الطلابية المعترف بها.

وجاء قرار عدم تجديد الاعتراف بالمنظمة بعد أن توصلت جامعة كاليفورنيا في مارس الماضي إلى تسوية مع مركز "لويس دي برانديز" ومنظمة "اليهود الأمريكيون من أجل الإنصاف في التعليم"، لإنهاء دعوى قضائية رُفعت عام 2023، اتهمت الجامعة بالتسامح مع موجة "لا هوادة فيها" من المضايقات التي استهدفت طلابا وأعضاء هيئة تدريس يهودا، عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، والحملة العسكرية الإسرائيلية الذي تلته على قطاع غزة.

وتضمنت التسوية بندا يحظر على المجموعات الطلابية في جامعة بيركلي استبعاد أي شخص من المشاركة في أنشطتها أو التحدث باسمها، بصرف النظر عن موقفه من إسرائيل أو الصهيونية.

وتفتح الدعوى الحالية الباب مجددا أمام نقاشات حادة حول حدود حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، ويرى مراقبون أن القضية تعكس الصراع المتزايد داخل المؤسسات التعليمية حول الموقف من القضية الفلسطينية والسياسات التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وتؤكد المنظمة الطلابية أن استبعاد المتحدثين الذين يدعمون الصهيونية هو "موقف مبدئي يرفض السياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين". وتعتبر أن إجبارها على قبول متحدثين يروجون للسياسات الإسرائيلية يعد انتهاكا لاستقلاليتها الفكرية والتنظيمية التي كفلها الدستور الأمريكي لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن تشهد المحكمة الاتحادية في أوكلاند جلسات استماع مطولة للنظر في الحجج القانونية التي قدمتها المنظمة.