خبرني - تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، مسجلة أدنى مستوياتها في 14 شهرا، تحت ضغط توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما ارتفعت أسعار النفط بسبب تجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.

وجاءت تحركات الأسواق عقب صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي أظهر قلقا متزايدا لدى صانعي السياسة النقدية بشأن استمرار التضخم، مع ترجيح الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

تراجع الذهب

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 3674.13 دولارا للأوقية بحلول الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس 3667.19 دولارا خلال الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2025.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.5% عند التسوية إلى 3685.50 دولارا للأوقية.

وقال رئيس الأسواق العالمية في إيفربنك كريس غافني إن توقعات أسعار الفائدة وقوة الدولار تمثلان العاملين الرئيسيين وراء الضغوط على الذهب.

وأوضح أن محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أظهر اتفاق معظم المسؤولين على الحاجة إلى رفع الفائدة مجددا، في حين عززت بيانات التضخم الصادرة بعد الاجتماع احتمالات مواصلة التشديد النقدي.

وكان مؤشر الدولار قد بلغ خلال الأسبوع الجاري أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2025، مما زاد تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات مجموعة سي إم إي (CME) أن الأسواق ترجح بنسبة 94% رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل احتمال يبلغ 6% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

وقال محلل الأسواق لدى أمريكان غولد إكستشينج جيم ويكوف إن الضغوط البيعية في أسواق الأسهم ربما دفعت بعض المستثمرين إلى تصفية مراكزهم في المعادن لتغطية متطلبات الهامش.

وأشار غافني إلى أن تعافي أسعار الذهب يتطلب تحسنا في الطلب من المستهلكين والبنوك المركزية، مع احتمال عودة المستثمرين إلى الأصول الملموسة في حال تصاعدت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأعطال التقنية.

وامتدت الخسائر إلى المعادن النفيسة الأخرى حيث:

- تراجعت الفضة بنسبة 1.5% إلى 44.34 دولارا للأوقية.

- هبط البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1361.18 دولارا.

- انخفض البلاديوم بنسبة 3% إلى 919.14 دولارا.

صعود النفط

وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الخام عبر مضيق هرمز، مما ساعد الأسعار على تعويض جزء من خسائر الجلسة السابقة حيث:

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 77 سنتا، أو 0.8%، إلى 92.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 18:11 بتوقيت غرينتش.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بمقدار 1.08 دولار، أو 1.3%، إلى 84.34 دولارا للبرميل.

زادت عقود يناير/كانون الثاني الأكثر تداولا بمقدار 91 سنتا، أو 1.1%، إلى 83.21 دولارا للبرميل.

وأعلنت البحرية الإيرانية أن ناقلتيْ نفط اصطدمتا بألغام بحرية في مضيق هرمز، مما أدى إلى وقوع انفجارات، فيما أكدت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة الرواية.

وتزامن ذلك مع إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باتجاه العاصمة السعودية الرياض، حيث أعلنت السلطات السعودية وقوع أضرار مادية في عدة طوابق من برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات.

وقال محلل الأسواق لدى "يو بي إس" جيوفاني ستاونوفو إن تصاعد الهجمات الإيرانية يضغط على صادرات النفط من الشرق الأوسط، بالتزامن مع زيادة الصين وارداتها من الخام، مما يقلص كميات النفط المنقولة بحرا ويساهم في تشديد أوضاع السوق.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الخسائر التراكمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط بلغت 2.8 مليار برميل من إمدادات النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز القادم من الخليج.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرب قد تؤدي إلى خفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول عام 2035، إذا سرعت الحكومات إجراءات التحول إلى الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة واستبدال الوقود.

فائض المعروض

ورغم ارتفاع الأسعار، لا تزال توقعات زيادة المعروض العالمي تحد من مكاسب النفط، خصوصا مع تعافي الصادرات الخليجية وارتفاع المخزونات الأمريكية.

وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط (JODI) ارتفاع صادرات السعودية من الخام بنحو 21% خلال سبتمبر/أيلول مقارنة بأغسطس/آب، لتصل إلى 5.38 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط.

كما عززت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية، التي أُعلنت الأربعاء، المخاوف من فائض المعروض، بعدما تراجع خام برنت بنسبة 1.3% وخام غرب تكساس بنسبة 3.2% في الجلسة السابقة.

وفي روسيا، تتزايد المخاطر على إنتاج النفط مع استمرار الهجمات الأوكرانية على المصافي والبنية التحتية للتصدير.

ونقلت رويترز عن مصادر في القطاع أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية أدت إلى خفض إجمالي كميات الخام المعالجة في المصافي الروسية بنسبة 45% منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وفي تطور آخر، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن تدرس زيادة صادرات النفط والديزل إلى أوروبا، بعدما أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للقارة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

تراجع الدولار

وعلى صعيد العملات، انخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية مع فقدان موجة صعوده الأخيرة بعض الزخم، وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة قبيل بدء تداول أسهم شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 103.65 نقاط، بعدما سجل 103.97 نقاط في وقت سابق، مقتربا من أعلى مستوياته منذ 19 شهرا.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1002 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3162 دولار.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 159.905 ينًّا، منهيا سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات.

وقال كبير إستراتيجيي العملات لدى سكوتيا بنك شون أوزبورن إن الدولار حقق مكاسب قوية خلال الفترة الماضية، وإن كثيرا من العوامل الإيجابية أصبحت محسوبة بالفعل في سعره.

وأضاف أن استمرار ارتفاع العملة الأمريكية يتطلب ظهور مؤشرات اقتصادية جديدة تدعم توقعات التشديد النقدي.

وساعد تحسن شهية المخاطرة، قبيل الإدراج المرتقب لشركة أنثروبيك، على تخفيف الطلب على الدولار، بعدما سعرت الشركة طرحها العام الأولي فوق النطاق المعلن سابقا، مما عزز توقعات بداية قوية لتداول أسهمها.

وأشار محللو باركليز إلى أن التحفيز المالي والإنفاق الرأسمالي المرتفع المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدعمان متانة الاقتصاد الأمريكي، ويرجحان استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين بنسبة 2.5% إلى 63870 دولارا، مبتعدة عن أدنى مستوى في 4 أشهر عند 62026 دولارا، الذي سجلته الأحد الماضي.