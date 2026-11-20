خبرني - أكد فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في تصريحات لوسائل إعلام، أن الفنان خضع لقسطرة قلبية وأن حالته الصحية مستقرة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة. وقال حسن عقب إجراء القسطرة إن "الأمور بخير".

وكانت شركة "روتانا" قد أعلنت، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن المهندس يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، وأن إدارة أعماله قررت تعليق جميع أنشطته الفنية حتى إشعار آخر. ودعت الشركة جمهوره إلى الدعاء له بالشفاء، من دون أن تكشف في بيانها عن طبيعة الوعكة أو موعد خروجه من المستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية لماجد المهندس

وقال المخرج علاء الأنصاري، وهو صديق مقرب للمهندس، في تصريحات إعلامية إن الفنان نقل إلى مدينة جدة السعودية وإن القسطرة أجريت بنجاح. وأكد مدير أعماله إجراء القسطرة واستقرار الحالة، من دون تحديد مكان العلاج أو الإشارة إلى تركيب دعامة.

تأجيل حفلي بغداد إلى نهاية ديسمبر

وكان من المقرر أن يحيي المهندس حفلين على مسرح "نخيل" في العاصمة العراقية بغداد، يومي الجمعة والسبت 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت مصادر مقربة منه في تصريحات صحفية إن تذاكر الحفلين نفدت بعد طرحها. وأعلن المايسترو مدحت خميس تأجيل الحفلين إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان.

وكان المهندس قد شارك في إحياء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة عام 2023. وسبق أن دخل المستشفى في يونيو/حزيران 2025 إثر وعكة صحية، وأعلنت "روتانا" حينها أنه يتلقى العلاج. وذكرت تقارير صحفية آنذاك أن الوعكة جاءت بعد تعرضه للإجهاد أثناء أداء مناسك الحج.

أعمال ماجد المهندس في الدراما والسينما

وقدم المهندس أغنية "أصعب لحظة" لشارة بداية المسلسل العراقي "دار المسنين"، وهي من كلمات حازم جابر وألحان مصطفى الربيعي وتوزيع حسام الدين. والعمل من إخراج حيدر الشامي، وشارك في بطولته ستار خضير وطه علوان وكاظم القريشي وإيناس طالب ومحسن العلي.

كما غنى باللهجة المصرية "أنصاص مشاوير" لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وطرحت الأغنية في ديسمبر/كانون الأول 2024. والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، وشارك في بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمر وأحمد السعدني.