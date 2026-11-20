خبرني - تستعد الأمم المتحدة لمواجهة احتمال كان يصعب تصوره سابقا بوجود فراغ قيادي، مع تبقي أقل من شهرين على انتهاء ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول من دون التوصل إلى اتفاق على خليفة له.

ورغم عقد مجلس الأمن الدولي 8 جولات اقتراع سري لاختيار الأمين العام المقبل، لم تتفق الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة حق النقض (الفيتو) على أي مرشح بعد، مما دفع مسؤولين للمسارعة إلى إعداد خطط طوارئ تحسبا لعدم وجود من يتولى قيادة المنظمة عند مغادرة غوتيريش منصبه.

ويُعزى الإخفاق في حسم خيار الخليفة إلى طول وغموض عملية الاختيار المعتمدة على الاقتراع السري، وهي العملية ذاتها التي تطلبت 6 جولات لاختيار غوتيريش عام 2016.

كما يكشف المأزق الحالي تراجع استعداد القوى الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، التي نالت مقاعدها بوصفها المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945) للتوصل إلى تسويات، وسط انشغال الإدارة الأمريكية بأزماتها الخارجية وتهميشها المتزايد للمنظمة الدولية.

وتُحذر المديرة التنفيذية لمؤسسة "سيكيوريتي كاونسل ريبورت" شامالا كاندياه تومبسون، من أن الوصول إلى هذه المرحلة المتأخرة من العام يثير القلق بشأن تشكيل فريق العمل، مشيرة إلى أنه ما كان ينبغي الوصول إلى هذه المرحلة بالنظر إلى بدء العملية مبكرا.

وسيجد الفائز نفسه أمام تحديات جسيمة، بدءا من حروب عجزت المنظمة عن التأثير فيها، وتراجع المساهمات المالية الأمريكية وتقلص الوزن السياسي مع انسحاب واشنطن من عشرات الوكالات، وصولا إلى الضغوط المتزايدة لجعل المنظمة أكثر كفاءة وسرعة وخضوعا للمساءلة.

سيناريوهات الطوارئ

تتفاقم الأزمة بفعل خلو ميثاق الأمم المتحدة من نصوص توضح كيفية التعامل مع خلو منصب الأمين العام؛ إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام دون اختيار خلف له.

واستعرضت مذكرة صادرة في سبتمبر/أيلول عن حملة "واحد من أجل ثمانية مليارات" سيناريوهات محتملة لمواجهة الأزمة، شملت تعيين مسؤول بالإنابة أو تمديد الجمعية العامة للولاية، مؤكدة أن جميع الخيارات تكتنفها عقبات، وأن ترك المنظمة بلا قيادة يعد تصرفا غير مسؤول إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول بوزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف غياب الرؤية بشأن ما بعد 31 ديسمبر/كانون الأول، مشيرا إلى أن الخيارات المطروحة تتضمن تمديد ولاية غوتيريش مؤقتا أو تكليف مسؤول آخر بالمنصب.

وفي الوقت الذي امتنعت فيه الأمم المتحدة عن التعليق، حذر المسؤول السابق بالمنظمة، دانيال سافران هون، من أنه إذا غاب أمين عام في الأول من يناير/كانون الثاني فلن يكون هناك أحد في موقع القيادة.

وشبَّه الوضع بناقلة نفط عملاقة يفقد ربانها حياته، إذ يمكن للضابط الأول القيام ببعض المهام، لكنه يعجز عن اتخاذ قرارات رئيسية كإجراء تعيينات عليا أو إعداد الميزانية، رغم استمرار عمل مجلس الأمن والجمعية العامة لبعض الوقت.

تعتمد آلية الاختيار التقليدية على جولات اقتراع استطلاعية سرية يُصوت خلالها الأعضاء بـ"تشجيع" أو "عدم تشجيع" أو "لا رأي"، كما يمكن للمجلس إجراء اقتراعات بأوراق ملونة، يستخدم فيها الأعضاء الدائمون أوراقا حمراء تكشف توجهات أصحاب النفوذ الحقيقي داخل المجلس.

وعند تصدر أحد المرشحين السباق، يصوت المجلس على قرار يوصي بتعيينه أمام الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة.

ويتطلب القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن وألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض، ثم تقوم الجمعية العامة بالتعيين رسميا، ولم يسبق لها أن رفضت مرشحا أوصى به المجلس.

وأشار الخبير بمجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان إلى أن هذه العملية قد لا تبدو عقلانية، لكن تعقيدها يُعد ثمنا ضروريا لضمان اختيار شخصية تحظى بدعم القوى الكبرى، وهو النفوذ الذي افتقره غوتيريش بعد تدهور علاقاته مع واشنطن وموسكو.