خبرني - تواصل التعطل الجزئي لأنظمة الاتصالات الداخلية السرية بوكالة الأمن القومي الأمريكية لليوم الثالث على التوالي، وسط بطء في عملية إصلاحها، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين ومصادر مطلعة.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن الاضطراب لا يعني توقف الاتصالات الداخلية للوكالة بالكامل، في حين أفادت شبكة "إن بي سي" بأن شبكة داخلية سرية لا تزال معطلة، وأن موظفين تلقوا تعليمات بالعمل من المنزل لثلاثة أيام متتالية، واصفة استمرار العطل بأنه "أمر غير معتاد".

وأضافت شبكة "إن بي سي" أن الخلل تسبب في بعض الإزعاج للموظفين، لكنه لم يؤثر -وفق ما ذكرته- في مهام الوكالة المتعلقة بجمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية حول العالم والإشراف على الأمن السيبراني.

إصلاح بطيء

من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أن الأنظمة الأكثر حساسية وأهمية لجمع المعلومات الاستخباراتية لا تزال تعمل، لكنها أوردت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن أعمال إصلاح الشبكة واستعادة الوصول إليها تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وكانت وكالة الأمن القومي الأمريكية قد أقرت، الثلاثاء الماضي، بحدوث اضطراب مؤقت في بعض أنظمتها الداخلية خلال أعمال صيانة دورية، مؤكدة أن قدراتها الحيوية لا تزال تعمل بكامل طاقتها.

وجاء إقرار الوكالة بعد ساعات من تقرير لـ"سي إن إن"، استند إلى ستة مصادر مطلعة، كشف عن تعطل شبكة اتصالات بالغة السرية تُعرَف باسم "إن إس إيه نت"، وتستخدمها الوكالة لتبادل المعلومات المصنفة سرية والتواصل بين موظفيها.

ولم تتوافر، بحسب المصادر التي تحدثت للشبكة، أدلة تشير إلى أن العطل ناجم عن هجوم سيبراني. كما أكد مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق أن تعطل الشبكة لا يحد من قدرة الوكالة على إيصال المعلومات الاستخباراتية العاجلة إلى الرئيس دونالد ترمب خلال رحلته إلى آسيا على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان".

وأوضح المسؤولان أن الحكومة الأمريكية تمتلك أنظمة احتياطية وشبكات بديلة تتيح التواصل الآمن مع الرئيس، الذي كان موجودا في الفلبين قبل توجهه إلى الصين، حيث أجرى اليوم الخميس محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).