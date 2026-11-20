خبرني - رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قرار يلزم الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، في تصويت أظهر استمرار دعم الجمهوريين للرئيس رغم الخسائر التي مني بها الحزب في انتخابات التجديد النصفي.

وصوّت المجلس بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 ضد القرار، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، في أول تصويت رئيسي لمجلس الشيوخ بشأن صلاحيات الحرب منذ انتخابات الثالث من تشرين الثاني.

وانضم ثلاثة جمهوريين، هم سوزان كولينز من ولاية مين وليزا موركوفسكي من ألاسكا وراند بول من كنتاكي، إلى الديمقراطيين في تأييد القرار، فيما صوّت الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا ضده إلى جانب الجمهوريين.

ويأتي التصويت في وقت يواصل فيه الجمهوريون دعم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 شباط، رغم الانتقادات التي واجهتها إدارة ترمب على خلفية تداعيات الصراع.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، الذي يدعو منذ فترة طويلة إلى استعادة الكونغرس صلاحياته الدستورية في إعلان الحرب، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي عكست استياء الأميركيين من الحرب، فضلا عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وسلع أخرى مرتبطة بالصراع.

وأضاف كين، في كلمة قبل التصويت، لحث أعضاء المجلس على تأييد القرار، أن "مدى الاستياء من هذه الحرب تجلى بوضوح تام من خلال نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني".