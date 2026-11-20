خبرني - أورد موقع "أكسيوس" أن شون كيرنكروس، المدير الوطني للأمن السيبراني في البيت الأبيض، سيغادر منصبه، في خطوة وُصفت بأنها ودية، لإتاحة الوقت أمام الإدارة للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على خليفته قبل أن يتولى الديمقراطيون زمام الأمور في كانون الثاني، وفق مصدرين مطلعين.

وقال المصدران إن كيرنكروس لم يرغب في البقاء في منصبه لعامين إضافيين. ويقود المسؤول مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، الذي ينسق سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الفيدرالية، ويتطلب تعيين رئيسه موافقة مجلس الشيوخ.