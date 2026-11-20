خبرني - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة أرسلت منظومة إضافية من صواريخ باتريوت إلى إسرائيل لتعزيز دفاعاتها، ونقلت أصولا عسكرية أخرى إليها بعد تضرر مواقع وقواعد ورادارات أميركية في الشرق الأوسط بهجمات إيرانية، بالتزامن مع ضغوط إسرائيلية لاستئناف الضربات على طهران، رغم أن واشنطن ترى أن الضغوط الاقتصادية على إيران حققت نتائج قد تغني عن عمليات عسكرية كبرى.

وأضافت الصحيفة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان دعا، خلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، إلى استئناف الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وعرض على مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، معلومات استخباراتية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وحث على شن حملة جوية تستمر عدة أيام.

ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه استئناف الهجمات، مؤكدا أن هدف إسرائيل لا يزال إسقاط النظام الإيراني، في حين تدفع دول خليجية، تقودها قطر، نحو التفاوض خشية تعرض بنيتها التحتية لهجمات إيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن حملة الضغوط الاقتصادية حققت نتائج تجعل ترامب غير مضطر إلى تنفيذ عمليات عسكرية كبرى، مع احتفاظ واشنطن بخياراتها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ويبقى قرار استئناف الهجمات بيد ترامب، الذي تردد خلال الأشهر الماضية بين التهديد بتصعيد الضربات والرغبة في التوصل إلى اتفاق مع طهران. ويرى محللون أن ضربات جديدة لن تؤدي بالضرورة إلى دفع إيران نحو اتفاق أو إسقاط النظام.

وتتواصل المواجهة بين البلدين بوتيرة أقل من الأشهر الأولى للحرب، إذ تستهدف إيران سفنا في مضيق هرمز، فيما نفذت القوات الأميركية خلال الأسابيع الماضية ضربات على جزيرة قشم، أكبر الجزر الإيرانية، حيث يستخدم الحرس الثوري مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. ولم تتعرض إسرائيل لهجمات صاروخية إيرانية منذ حزيران.

وعززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة مع وصول حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، ليرتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط إلى ثلاث. كما تنتشر عشرات طائرات التزود بالوقود الأميركية في قواعد جنوب إسرائيل ومطار بن غوريون، ويقيم عسكريون أميركيون في شقق وفنادق في تل أبيب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا الحرب على إيران في 28 شباط، وتحدثتا في البداية عن تغيير النظام، لكن تباين أهدافهما ظهر لاحقا؛ إذ يسعى ترامب إلى اتفاق، بينما يتمسك نتنياهو بإسقاط النظام. ويرى محللون أن هذا الاختلاف قد يعقد تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة جديدة.

وتواصل إسرائيل إعداد قائمة بأهداف محتملة داخل إيران منذ انتهاء حملة القصف المشتركة، وسط قلق مسؤولين إسرائيليين من مساعي طهران لإعادة بناء قدراتها.

ويأتي ذلك فيما يواجه نتنياهو وضعا سياسيا صعبا بعد فقدان أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الشهر الماضي، ما أتاح للمعارضة انتخاب رئيس جديد للكنيست هذا الأسبوع. ويعمل رئيس المعارضة والجنرال السابق غادي آيزنكوت على تشكيل ائتلاف بديل للإطاحة بنتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة لنحو 19 عاما على فترات متعددة.

واتهم قادة في المعارضة نتنياهو بإمكانية استخدام العمليات العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية وإطالة بقائه في السلطة، بدلا من الاستجابة لمتطلبات الأمن القومي، وهي اتهامات رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي.