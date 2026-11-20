خبرني - أجرى الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، مقابلة مع الإعلامي ريتشارد كويست، من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، الذي عقد في منطقة البحر الميت، يوم أمس الخميس.

وأكد ولي العهد، خلال المقابلة التي بثت اليوم عبر برنامج Quest Means Business، أن المؤتمر يعد محطة مهمة للعلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين العام الماضي.

وأشار خلال المقابلة إلى الميزات الاقتصادية والفرص الواعدة في الأردن، المدعومة بالموارد البشرية المؤهلة.

وتاليا نص المقابلة:

ريتشارد كويست: الأردن ليس غريبا على التعامل مع الظروف الصعبة في المنطقة ودول الجوار وما يترتب على ذلك من تبعات. ولكن في هذه الحالة تحديدا، وحين ننظر إلى الخريطة وموقع الأردن الجغرافي، فإن الرسالة التي يوجهها الأردن للعالم هي: نعم، قد تكون هناك مخاوف جدية بشأن موجة أخرى من الهجمات من جانب إيران، أو تداعيات ناجمة عن تحركات الولايات المتحدة، لكن الأردن قادر تماما على التعامل مع هذه التحديات. وعلاوة على ذلك، وفي ظل التحولات الراهنة، التي تشمل البحث عن بدائل لمضيق هرمز، واستكشاف موانئ وطرق وهياكل جديدة لسلاسل التوريد، أكد الأمير الحسين، في مقابلة حصرية، أنه لا داعي للقلق، فالأردن على أتم الاستعداد لمختلف التطورات.

ولي العهد: مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي هذا يشكل محطة مهمة في مسيرة هذه العلاقات، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ورغم التحديات الكبيرة التي واجهها الأردن على مدى العقود الماضية، وما زال يواجهها اليوم، فإن اقتصادنا يسير في الاتجاه الصحيح، إذ يحقق نموا يتراوح بين 7ر2 و3 بالمئة.

ولدينا مؤسسات قوية، وقطاع مالي متين ومستقر، إلى جانب العديد من الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.

ريتشارد كويست: من الأمور اللافتة التي ناقشتها مع رئيس الوزراء في وقت سابق قدرة الأردن على الصمود، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 بالمئة، وهو أمر يستحق التقدير في ظل الظروف الراهنة، حتى مع تراجع القطاع السياحي.

ولي العهد: أتفق معك. الأردن أرض السلام، وقد استثمرنا في السلام على مدى عقود، وسنواصل هذا النهج.

ورغم جميع التحديات الصعبة التي واجهناها، فقد تمكنا من تجاوزها والصمود في وجهها، لكن طموحنا اليوم لا يقتصر على الصمود، بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق الازدهار، وأعتقد أن الوقت قد حان لذلك.

لدينا العديد من المقومات والفرص الواعدة، وفي مقدمتها المشاريع الكبرى، ومنها مشروع تحلية ونقل المياه (مشروع الناقل الوطني للمياه)، الذي تتجاوز كلفته ستة مليارات دولار، والذي سيسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأردن، وهو شح المياه.

كما نمتلك وفرا كبيرا في الطاقة الشمسية على مستوى العالم، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي. وهناك بالفعل مشاريع واعدة نمضي قدما في تنفيذها.

لكن الأهم بالنسبة لنا العقول والمواهب الأردنية، فالأردنيون يثبتون تميزهم كلما أتيحت لهم الفرصة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ولذلك، علينا أن نواصل الاستثمار في قدراتهم، وأن نوفر لهم المزيد من الفرص.

ريتشارد كويست: عندما نتحدث عن الأردن والتحديات التي واجهها، فإن الرسالة التي أفهمها من حديثكم هي أن الأردن مر بمثل هذه الظروف من قبل، واكتسب الخبرة في التعامل معها، وهو اليوم مستعد لما هو قادم. هل هذا صحيح؟

ولي العهد: هذا صحيح. أعتقد أن الأزمات التي مررنا بها، وما أظهرناه من قدرة على الصمود، جعلتنا أكثر قدرة على إيجاد الحلول والتعامل مع التحديات.

لقد تعلمنا الكثير من هذه التجارب، وسنواصل الاستفادة من الدروس التي اكتسبناها في إدارة الأزمات والتعامل معها.

وفي الوقت ذاته، أرى أن الأردن اليوم مستعد للمرحلة المقبلة، وأنا متفائل بما تحمله السنوات القادمة من فرص وتطورات إيجابية.

ريتشارد كويست: تحدثت لجلالة الملك عن هذه المقابلة، فقال لي إن كم تفهمون الشباب والتكنولوجيا، وتدركون ما يطمح إليه الجيل القادم وما يحتاجه، ما رأيكم في ذلك؟

ولي العهد: هذه شهادة أعتز بها كثيرا من جلالة سيدنا، وآمل أن أكون عند حسن ظنه.

بالنسبة لي، الأهم هو الاستماع إلى شبابنا وفهم تطلعاتهم، ففي نهاية المطاف، أعتقد أن ما يسعى إليه معظم الناس حول العالم هو الحصول على فرص اقتصادية متكافئة.

ولتحقيق ذلك، علينا بناء اقتصاد أكثر قوة، ولدينا مزايا وفرص واعدة في عدد من القطاعات، أبرزها التكنولوجيا والتعليم والسياحة.

وفي قطاع التعليم تحديدا، ومع التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف ومتطلبات سوق العمل مستقبلا، تبرز أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.

ولذلك، نركز بشكل كبير على تطوير المهارات اللازمة، وضمان جاهزية شبابنا لوظائف المستقبل.

ريتشارد كويست: هل أنتم بارعون في التكنولوجيا؟

ولي العهد: لا أعرف كيف يمكن قياس البراعة في التكنولوجيا، لكنني أرى فيها فرصا هائلة.

فالشباب دون سن الثلاثين يشكلون 63 بالمئة من سكان الأردن، ولذلك فإن التعامل مع التكنولوجيا يأتي بصورة طبيعية بالنسبة لنا.

وقد حقق الأردنيون نجاحات كبيرة في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الماضية، وعلينا أن نبني على هذه الإنجازات ونطورها في المستقبل.

ونعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، ونرى فرصا مهمة في تطبيقاته المرتبطة باللغة العربية، وفي توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء.

وأعتقد أن أمامنا فرصا كبيرة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

ريتشارد كويست: شكرا لكم، الأمير.

ولي العهد: شكرا جزيلا لكم.