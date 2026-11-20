خبرني - طُلب من الصحافيين المرافقين للرئيس الأميركي دونالد ترمب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" تسليم هواتفهم المحمولة مؤقتا لأسباب أمنية، في إجراء غير معتاد أعقب إقلاع الطائرة من مدينة شنجن الصينية.

وكتب أحد الصحافيين المرافقين للوفد الرئاسي الأميركي قبيل الإقلاع: "الساعة 18,45، نستعد للإقلاع. ستُسحب هواتفنا مؤقتا لأسباب أمنية".

وبحسب تقرير مصور آخر للفريق الإعلامي المرافق، جمع أحد مساعدي الرئيس أجهزة تُعرف باسم "هواتف الاستخدام المؤقت" (burner phones)، كان طاقم البيت الأبيض يستخدمها خلال الزيارة إلى الصين، تمهيدا للتخلص منها أو محو البيانات المخزنة عليها.

وطُلب من الصحافيين أيضا وضع الأجهزة التي استخدموها داخل الصين في حقائب خاصة تحجب الإشارات، إلى حين هبوط الطائرة في الولايات المتحدة. وتُعرف هذه الحقائب باسم "حقائب فاراداي" (Faraday bags)، وهي مصممة لعزل الأجهزة الإلكترونية عن الاتصالات اللاسلكية، والحد من مخاطر المراقبة أو جمع البيانات.

وتُستخدم الهواتف المؤقتة بدلا من الهواتف المحمولة الشخصية لتقليل مخاطر التعرض لتهديدات أمنية محتملة.

وأشار التقرير المصور إلى أن عددا من الصحافيين والمصورين تركوا هواتفهم الشخصية وهواتف العمل، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية، داخل الحقائب الواقية قبل وصولهم إلى الصين الأربعاء.

ولم تُجمع تلك الأجهزة، ما أتاح لأصحابها استخدامها خلال رحلة العودة، في حين بقي الصحافيون الذين استخدموا هواتفهم المحمولة العادية خلال الزيارة من دون هواتفهم.

وجاءت هذه الإجراءات غير المعتادة بعد سلسلة لقاءات أجراها ترمب مع قادة عالميين في شنجن، بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.