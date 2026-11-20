خبرني - كشفت مؤسسات مالية كبرى، في مقدمتها بنك "جيه.بي مورغان تشيس" وشركتا "فيزا" و"ماستركارد"، اليوم الخميس، عن تعرض جهات خارجية تقدم خدمات لها لهجمات إلكترونية.\

وقد أثار الحادث مخاوف أمنية واسعة، رغم تأكيدات رسمية بأن الأنظمة الأساسية وشبكات المدفوعات لم تتأثر بهذه الهجمات.

بيانات تسويقية تحت المجهر

وأوضح متحدث باسم "جيه.بي مورغان"، أكبر بنوك الولايات المتحدة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تمكن المهاجمين من الوصول إلى بعض البيانات التسويقية المخزنة لدى مزودي الخدمات، والتي قد تشمل أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وأكد البنك أنه سيتواصل مباشرة مع العملاء المعنيين، مشددا على عدم وجود أي صلة بين هذه الواقعة والانقطاع التقني الذي شهدته خدمات البنك في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب خلل برمجي.

ادعاءات لمجموعة ابتزاز وتحقيقات صحافية

وعلى صعيد آخر، أفادت لقطة شاشة من منصة "إي كرايم" المعنية بأبحاث الجرائم الإلكترونية، بأن مجموعة ابتزاز إلكتروني تطلق على نفسها اسم "إن.زيرو.إن" ادعت في 16 نوفمبر الجاري حصولها على سجلات تواصل تشمل مئات الآلاف من التفاعلات وعناوين بريد إلكتروني لحاملي بطاقات.

وذكرت مراجعة أجرتها وكالة "رويترز" أن البيانات المسربة تبدو وكأنها تتضمن 124 عنوان بريد إلكتروني لموظفين في بنوك، وأكثر من 16 ألف عنوان لعملاء، بعضها مرفق بأرقام هواتف ورموز بريدية، فيما لم تتمكن الوكالة من التحقق تحققا مستقلا من صحة هذه البيانات، ورفض "جيه.بي مورغان" التعليق عليها.

"فيزا" و"ماستركارد": شبكات المدفوعات لم تخترق

من جهتها، أوضحت "فيزا" أن الواقعة مرتبطة بمزود خدمة خارجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مؤكدة أن أنظمتها لم تتأثر ولم تسرب أي بيانات متعلقة بالمدفوعات كأرقام البطاقات أو البيانات المالية الحساسة.

بدورها، أكدت "ماستركارد" أن الحادثة وقعت لدى مزود خدمة خارجي وأدت إلى الكشف عن عدد محدود من عناوين البريد الإلكتروني لمجموعة صغيرة من عملاء برنامج مزايا محدد، مشددة على عدم وجود أي تأثير على شبكة مدفوعاتها أو قدرة الأفراد على استخدام بطاقاتهم.

تدخل تنظيمي وسلسلة أعطال تقنية

وعلى وقع هذه التطورات، تدخلت الجهات التنظيمية بسرعة؛ حيث تواصلت وزارة الخزانة ومكتب المراقب المالي للعملة مع البنوك فور الإبلاغ عن الانقطاع للتأكد من احتواء المشكلة واستبعاد أن تكون هجمة إلكترونية، في إطار عمليات التحقق الروتينية التي تعقب أي وقائع تقنية مماثلة.

وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الأعطال والاختراقات التقنية الأخيرة التي هزت الأسواق، شملت قرارا لإدارة الطيران الفيدرالية بتعليق الرحلات الجوية، وانقطاعا عالميا في بريد "مايكروسوفت"، واختراقا ضخما لمنصة "بينانس" للعملات المشفرة الشهر الماضي.