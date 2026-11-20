خبرني - أكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح رغم التحديات الصعبة.

وقال سموه، في مقابلة مع شبكة CNN على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، إن الأردن جاهز لعقد الشراكات والمضي قدمًا نحو المستقبل.

وأضاف أن الهدف الآن هو أن يزدهر الأردن، وأن الوقت قد حان لذلك، مشيرًا إلى أن الأردن أرض السلام، وقد استثمر في السلام لعقود، وسيواصل ذلك.

وتابع ولي العهد أن الأردن يمتلك أحد أفضل موارد الطاقة الشمسية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الأردنيين يتألقون متى أتيحت لهم الفرصة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وأشار إلى أن الأردن بحاجة اليوم إلى زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من الفرص للشعب الأردني، مؤكدًا أن المملكة تمتلك مؤسسات قوية وقطاعًا ماليًا متينًا ومستقرًا، وأن أمامها العديد من الفرص.

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