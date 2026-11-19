خبرني - هل يمكن أن يؤثر وضع الخبز في الفريزر قبل تناوله في مقدار ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات؟ تشير أبحاث محدودة إلى أن تجميد الخبز ثم إذابته قد يساعد على تقليل استجابة الجسم للجلوكوز، وهي حيلة بسيطة قد تكون مفيدة لمن يهتمون بمراقبة مستويات السكر، لكنها لا تغني عن اتباع نظام غذائي متوازن.

انخفاض استجابة الجسم لسكر الدم

تعني الاستجابة الجلوكوزية مقدار ارتفاع سكر الدم بعد تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات. ويُعرف الخبز الأبيض بسرعة هضمه، ما يؤدي إلى إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم وارتفاع مستوياته بعد تناوله، وفقاً لما نقله موقع "verywell health".



لكن تجربة سريرية صغيرة نُشرت عام 2008 وجدت أن تجميد الخبز الأبيض ثم إذابته خفّض استجابة الجسم للجلوكوز بنحو 30%.

ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه النتيجة بحذر؛ إذ شملت التجربة 10 بالغين أصحاء فقط، ولذلك لا يمكن افتراض أن التأثير نفسه سيتكرر لدى جميع الأشخاص، خصوصاً المصابين بالسكري.

السر في تكوّن النشا المقاوم

قد يرتبط هذا التأثير بتغيرات تحدث في بنية النشا بعد تبريد الخبز. فعندما تُطهى الأطعمة الغنية بالنشويات ثم تُبرّد، يمكن أن تحدث عملية كيميائية تُعرف باسم "الارتداد"، تعيد خلالها بعض جزيئات النشا ترتيب بنيتها.

وينتج عن ذلك ما يُسمى "النشا المقاوم"، وهو نوع من النشا لا يُهضم في الأمعاء الدقيقة بالطريقة المعتادة، بل يتصرف بصورة تشبه الألياف الغذائية. وقد يساعد هذا النشا على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ما يخفف ارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام.

هل يتغير المؤشر الغلايسيمي للخبز؟

المؤشر الغلايسيمي مقياس يوضح مدى سرعة تأثير الطعام المحتوي على الكربوهيدرات في مستويات السكر بالدم، مقارنة بالجلوكوز أو الخبز الأبيض.

وأشارت أبحاث محدودة إلى أن تجميد بعض أنواع خبز القمح المخبوز جزئياً، والمضاف إليه الألياف، خفّض مؤشره الغلايسيمي بنحو 34%.

لكن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من التجارب البشرية، ولا تعني أن تجميد جميع أنواع الخبز سيؤدي إلى النسبة نفسها من الانخفاض.

هل التحميص واختيار نوع الخبز أفضل؟

التجميد ليس الوسيلة الوحيدة التي قد تؤثر في استجابة الجسم للخبز. فقد وجدت التجربة الصغيرة نفسها أن تحميص الخبز يمكن أن يخفف استجابة الجلوكوز أيضاً.

كما أن تناول الخبز مع مصادر البروتين والدهون، مثل البيض أو المكسرات، قد يساعد على إبطاء الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

ومن الخيارات الأخرى اختيار خبز القمح الكامل أو الجاودار أو العجين المخمّر، بدلاً من الاعتماد على الخبز الأبيض وحده، مع الانتباه إلى اختلاف تركيبة المنتجات وتأثيرها في السكر.

حيلة مفيدة.. لكنها ليست علاجاً

رغم أن تجميد الخبز وإذابته قد يقدم فائدة إضافية، فإنه لا يمثل وسيلة مستقلة للسيطرة على سكر الدم أو الوقاية من السكري.

ويظل التحكم في حجم الحصص، واختيار الأطعمة الغنية بالألياف، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والالتزام بالخطة الغذائية المناسبة، عوامل أكثر أهمية في الحفاظ على مستويات صحية للجلوكوز.