خبرني - انتقدت المغنية الكندية غرايمز شريكها السابق إيلون ماسك، يوم الأربعاء، بعدما أعاد نشر مقطع لشخصية رقمية تدعى "كلوديا" على منصة "إكس".

بدأ السجال حين علّق الرئيس التنفيذي ل"تسلا" على المقطع، الثلاثاء، بقوله إن "الذكاء الفائق سيخترق جهازك الحوفي"، في إشارة إلى مجموعة من البنى الدماغية المرتبطة بالعواطف.

وقالت غرايمز، واسمها الحقيقي كلير بوشيه، إن "الهوس بنساء مزيفات يبدو نوعاً من التعويض". وأضافت أنها من المعجبين بكلوديا، التي تراها مخلوقاً فضائياً يحمل ذاكرة أسلافه بكل ما فيها، وانتقدت إضفاء طابع جنسي على الشخصية واختزالها في هذا الدور. واستشهدت في ردها بمفهوم "الإنسان الأخير" للفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه.

وردّ ماسك بعبارة "خذ الحبة البيضاء"، وأرفقها بمقطع آخر لكلوديا مدته نحو أربع دقائق، تؤدي فيه أغنية بعنوان "وايت بيل"، تتناول الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسّن بها حياة الناس.

سجال حول نفوذ ماسك

انتقل السجال بين غرايمز وإيلون ماسك من المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي إلى مسؤولية أصحاب النفوذ في قطاع التكنولوجيا. ففي رد على أحد مستخدمي منصة "إكس"، وصفت غرايمز ماسك بأنه "ملك غير منتخب"، في إشارة إلى اتساع نفوذه من دون أن يستمده من تفويض انتخابي. وقالت إن هذا النفوذ يحمّله مسؤولية أكبر تجاه المجتمع. وفي منشور منفصل، أوضحت أنها قررت توجيه انتقاداتها إليه علناً بعدما كانت تطرحها عليه على انفراد.

كما استخدمت غرايمز عبارة "تفويض السماء" مجازاً للتعبير عن مشروعية النفوذ الذي يتمتع به ماسك. وقالت إنه فقد هذا التفويض، وإن بوسعه استعادته إذا أبدى مزيداً من الشهامة وتحمّل مسؤولية أكبر. وردّ ماسك قائلاً "لا أريد أن أكون ملكاً، وستارشيب لديها تفويض السماء"، في إشارة إلى مركبة الفضاء التي تطوّرها شركته "سبيس إكس".

وأوضح ميتشل جاكسون، المتحدث باسم غرايمز، لمجلة "بيبول" أن اعتراضها يتعلق بكيفية استخدام شخصيات غير منتخبة، مثل ماسك، نفوذها للترويج لمحتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المغنية ترى أن قادة شركات التكنولوجيا لا يولون قضايا السلامة اهتماماً كافياً، وأن أغنيتها المقبلة "ديب سيك" تتناول فكرة "رفاه الآلات". وطلبت المجلة من ماسك تعليقاً إضافياً.

الذكاء الاصطناعي في أعمال غرايمز

تستخدم غرايمز الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الفنية أيضاً. ومن المقرر أن تخوض تجربتها الأولى في الأفلام الروائية الطويلة، الذي يقدّمه صنّاعه بوصفه أول فيلم طويل مولّد بالكامل بالذكاء الاصطناعي يُطرح في دور السينما. وقد أعارته المغنية صوتها وملامحها لتجسيد شخصية "زاينث ألدا".

كذلك تروّج غرايمز لألبومها المقبل "PSYOPERA"، الذي يستلهم الذكاء الاصطناعي. وفي حديث سابق لبودكاست "بروتو بوب"، قالت إنها أرادت لهذا الألبوم أن ينطلق من فكرة أن الذكاء الاصطناعي أشبه بمرآة تدفع البشر إلى التأمل في ما تكشفه التقنية عنهم. وأوضحت أنها حرصت على إبقاء ماسك خارج موضوع الألبوم. وارتبط الاثنان بين عامي 2018 و2021، ولهما ثلاثة أطفال.