خبرني - لا تقتصر أهمية المغنيسيوم على دعم العضلات والأعصاب، بل يؤدي هذا المعدن دوراً مهماً في صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد الحصول على كميات كافية منه في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتقليل بعض عوامل خطر أمراض القلب.

لكن هل تكفي مكملاته لحماية القلب؟ تشير الأبحاث إلى فوائد محتملة، وإن كانت متواضعة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون نقص المغنيسيوم، بحسب تقرير نشره موقع "Verywell health".



كيف يؤثر المغنيسيوم في الكوليسترول؟

يسهم المغنيسيوم في تنظيم العديد من العمليات الحيوية، بما فيها التمثيل الغذائي للدهون. وتشير دراسات إلى أن مكملاته قد تحسن مستويات الكوليسترول والدهون في الدم بدرجة محدودة.

كما يرتبط ارتفاع استهلاكه بانخفاض خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية، وهي مجموعة من الاضطرابات التي تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري، وتشمل انخفاض الكوليسترول الجيد (HDL).

ووجدت أبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم في الدم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة الأيضية بست إلى سبع مرات.

فوائد المغنيسيوم لصحة القلب

إلى جانب تأثيره المحتمل في مستويات الكوليسترول، قد يساعد المغنيسيوم في دعم صحة القلب من خلال تحسين وظائف الأوعية الدموية وإرخائها، والمساعدة في ضبط ضغط الدم.

كما تشير الأبحاث إلى دوره المحتمل في تقليل الالتهاب واضطرابات نظم القلب، والحد من تنشيط الصفائح الدموية، بما قد يقلل احتمالات تكوّن الجلطات. وقد يساعد أيضاً في حماية خلايا القلب من التلف وتحسين القدرة على تحمل التمارين لدى بعض المصابين بأمراض القلب المستقرة.

هل يخفض المغنيسيوم ضغط الدم ويقي من السكتة؟

يرتبط انخفاض استهلاك المغنيسيوم بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفي تحليل جمعي ل12 تجربة سريرية شملت مصابين بارتفاع ضغط الدم، ساعدت مكملات المغنيسيوم في خفض الضغط الانبساطي بمتوسط 2.2 ملم زئبق.

كما وجدت مراجعة شملت 22 دراسة وأكثر من 1100 بالغ أن تناول أكثر من 370 ملغ يومياً ارتبط بانخفاض طفيف في الضغط الانقباضي والانبساطي.

لكن النتائج ليست متطابقة؛ إذ أظهرت مراجعة لـ49 تجربة أن التأثير اقتصر على الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، ولم يظهر لدى أصحاب الضغط الطبيعي أو المضبوط جيداً.

وفي عام 2022، أقرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ادعاءً صحياً مشروطاً يفيد بأن الأنظمة الغذائية الغنية بالمغنيسيوم قد تقلل خطر ارتفاع ضغط الدم، مع التأكيد على أن الأدلة العلمية لا تزال غير حاسمة.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم

يمكن الحصول على المغنيسيوم من الخضروات الورقية، مثل السبانخ، والبقوليات كالفاصولياء السوداء والإدامامي، والمكسرات مثل اللوز، وبذور القرع، والحبوب الكاملة وحبوب الإفطار المدعّمة. كما تحتوي بعض أنواع مياه الشرب والمياه المعدنية على المغنيسيوم، لكن كمياته تختلف بحسب المصدر.

مكملات المغنيسيوم.. ما الجرعة الآمنة؟

تتراوح الكمية اليومية الموصى بها بين 310 و420 ملغ، بحسب العمر والجنس. وقد تكون المكملات مفيدة لمن لا يحصلون على احتياجاتهم من الغذاء، أو الذين يعانون حالات تؤثر في مستويات المغنيسيوم، مثل السكري من النوع الثاني وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي. لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناولها، خصوصاً لدى المصابين بأمراض الكلى أو الذين يستخدمون أدوية بانتظام.

وبالنسبة لمعظم البالغين، يبلغ الحد الأعلى المسموح به من المغنيسيوم القادم من المكملات والأدوية 350 ملغ يومياً، ولا يشمل ذلك المغنيسيوم الموجود طبيعياً في الطعام. وقد تؤدي الجرعات المرتفعة إلى الإسهال واضطرابات المعدة، كما يمكن أن يتداخل المغنيسيوم مع بعض الأدوية.