خبرني - أثار الصيدلي المصري أحمد تيمور، زوج الفنانة المصرية مي عز الدين، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو نشره عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، من دون خاتم الزواج، الأمر الذي فتح باب التساؤلات بين متابعي زوجته، وأثار موجة من التساؤلات عن علاقتهما.

فقد تحوّل غياب دبلة الزواج عن يد أحمد تيمور إلى محور نقاش بين جمهور مي عز الدين، فيما ذهب البعض إلى التساؤل عما إذا كان قد خلع الدبلة لمشاكل بينهما.

بدوره، حرص تيمور على توضيح حقيقة الأمر من خلال مقطع فيديو جديد، مؤكداً أن المسألة لا تتجاوز كونها التباساً بسبب تصوير المقطع المصور بالكاميرا الأمامية للهاتف، التي تعكس الصورة، ما جعل يده اليمنى تبدو وكأنها اليسرى، وأوحى للبعض بأنه لا يرتدي خاتم الزواج.

وقال أحمد تيمور في توضيحه: "استهدوا بالله يا شباب، اللي بان في الفيديو كان في الإيد اليمين، أنا بلبس الدبلة في الإيد الشمال اللي فيها الساعة، كله داخل يتخانق معايا فين الدبلة؟! في الشمال، الشمال مش في اليمين، الشمال عشان راجل متجوز مش خاطب".

يأتي هذا الجدل بعد أيام قليلة من احتفال مي عز الدين بمرور عام على زواجها من أحمد تيمور، إذ وافق يوم 11 نوفمبر ذكرى زواجهما الأولى، وهي المناسبة التي حرص الثنائي على الاحتفاء بها في أجواء رومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورهما.

وشاركت مي عز الدين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها خلال الاحتفال، وكتبت: "365 يوماً من حبك، ومازال أمامنا عمر كامل لنعيشه معاً. اللهم بارك لنا في زواجنا وارزقنا الاستقرار والطمأنينة، واصرف عنا الشر، واكتب لنا الخير حيث كان".

في حين، حظيت رسالة مي بتفاعل لافت من متابعيها، الذين حرصوا على تهنئة الثنائي بهذه المناسبة، متمنين لهما دوام الحب والسعادة.