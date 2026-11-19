خبرني - أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الطوالبة، الخميس، أن حصة المملكة الأردنية الهاشمية من الحجاج لموسم 1448هـ تبلغ 8 آلاف حاج أردني، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي عرب 48.

وقال الطوالبة، إن وزارة الأوقاف حافظت على مستوى تكاليف الحج للموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي 1447هـ، مع زيادة طفيفة تتراوح بين 40 و45 دينارا بحسب المملكة.

وأوضح أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع بعض التكاليف لدى السلطات والمؤسسات السعودية المختصة، مبينا أنها تشمل جميع فئات الحج تقريبا.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت استعداداتها التنظيمية والإدارية لموسم الحج الحالي منذ انتهاء الموسم الماضي، بعد الاطلاع على تعليمات السلطات السعودية المتعلقة بالموسم الجديد.

ولفت إلى أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقع قبل نحو أسبوع في مدينة جدة مباحثات الحج، التي حددت حصة المملكة الأردنية الهاشمية من الحجاج.