خبرني - تغلب المنتخب اللبناني لكرة السلة على نظيره المنتخب الوطني الأردني بنتيجة 89-79، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت المباراة متقاربة في بدايتها، قبل أن ينجح المنتخب اللبناني في فرض أفضليته خلال الربعين الأول والثاني، اللذين انتهيا لصالحه بواقع 26-24 و22-14، فيما واصل تقدمه في الربع الثالث بنتيجة 16-14.

وشهد الربع الأخير أداء متقارباً بين المنتخبين، حيث تقدم المنتخب الوطني بنتيجة 27-25، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل النتيجة، لينهي المنتخب اللبناني اللقاء لصالحه بفارق 10 نقاط.

وشهدت المباراة حضورا جماهيرياً جيداً وأجواء حماسية، وسط تشجيع ومساندة للمنتخب الوطني.

وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع مستوى جاهزية اللاعبين، والوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة.

