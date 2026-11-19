خبرني - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الأردن يفخر بقيادته التي وفرت الظروف المناسبة لانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال شحادة في تصريحات صحفية، إن انعقاد المؤتمر يشكل فخرا للأردن ولكل أردني، وللاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، مشيرا إلى جمع أكثر من 362 شركة أجنبية و51 شخصية عالمية، رغم الظروف السياسية، وتقديم فرص استثمارية حقيقية للعالم.

وأضاف أن ذلك يشكل شهادة للأردن وللقيادة الهاشمية التي يفخر بها الجميع، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التعامل مع الأزمات الخارجية التي ألقت بظلالها على الأردن واقتصاده منذ عام 2000، لافتا إلى أن القطاع الخاص شكل رافعة حقيقية للاقتصاد خلال هذه الأزمات.

وأشار شحادة إلى أن الاقتصاد الأردني يقترب من تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 3%، في وقت تشهد فيه دول عدة في المنطقة معدلات نمو سالبة تصل إلى 4.5%.

وأكد أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التعامل مع الأزمات، وتمتعه بالمرونة والقدرة على النمو وخلق الفرص الاستثمارية.

ولفت إلى حزم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، وطرح العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني الأربعاء، بكلفة تبلغ 6.6 مليار دولار.

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن مشروع مستقبلي، بل عن مشروع أُغلق ماليا، وسيبدأ العمل على أرض الواقع بعد 45 يوما من الإغلاق المالي".

وأشار إلى أن الحديث عن مشروع سكة الحديد بدأ قبل أربعة أشهر، وأن الشركة أُنشئت وأصبح مقرها في العبدلي، مضيفا أن الغاز يعد اليوم من أهم المشاريع المستقبلية، وأن لدى الحكومة مشاريع أخرى ستعلن عنها خلال الأشهر المقبلة.