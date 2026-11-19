خبرني - برعاية معالي العين هيفاء النجار، نظم مجلس شباب العزم، اليوم الخميس، جلسة حوارية توعوية بعنوان «وعي لا يُخترق.. كيف نحمي أنفسنا من الفكر المتطرف؟»، وذلك في مدارس الجودة الأمريكية، بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والخبراء والمختصين، وبحضور عدد من طلبة المدرسة.

وحضر الجلسة رئيس مجلس شباب العزم السيد رافي العدوان، وأعضاء المجلس، إلى جانب أعضاء هيئة المديرين في مدارس الجودة الأمريكية والمدير التنفيذي للمدارس، وعدد من الكوادر التربوية والطلبة.

وشارك في الجلسة كمتحدثين كل من العين الباشا عمار القضاة، والمقدم أحمد أبو الفول، المستشار في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والدكتور موفق الزيادات، حيث تناولوا جملة من القضايا المرتبطة بمواجهة الفكر المتطرف، وسبل تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة وخطابات الكراهية والتضليل والاستقطاب، لا سيما في ظل التحديات المتسارعة التي تفرضها البيئة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأدار الجلسة الأستاذ همام العضايلة، الذي قاد الحوار وفتح المجال أمام المتحدثين والطلبة لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية والمجتمع والأسرة والشباب في التصدي للفكر المتطرف، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وترسيخ الوعي الوطني والانتماء للأردن.

وأكدت الجلسة أهمية بناء وعي شبابي قادر على التمييز بين الأفكار المعتدلة والمتطرفة، والتعامل الواعي مع المحتوى الرقمي، وعدم الانجرار خلف محاولات الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف، باعتبارها ركائز أساسية في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.

وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود مجلس شباب العزم الرامية إلى توسيع حضوره في الأوساط الشبابية والتربوية، والانتقال بالعمل الشبابي من الأطر التقليدية إلى المبادرات النوعية ذات الأثر المباشر، من خلال إطلاق وتنفيذ برامج توعوية وحوارية تستهدف فئة الشباب وطلبة المدارس، وتتناول القضايا الوطنية والفكرية والسياسية التي تمس واقعهم ومستقبلهم.

ويؤكد المجلس أن الاستثمار في وعي الأجيال الناشئة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن حماية الشباب من الفكر المتطرف لا تقتصر على المعالجة الفكرية فحسب، بل تتطلب بناء جيل يمتلك المعرفة والوعي والحس الوطني، وقادراً على مواجهة التحديات والمساهمة الإيجابية في مسيرة الوطن.

وثمّن مجلس شباب العزم تعاون مدارس الجودة الأمريكية واستضافتها لهذه الجلسة، وما وفرته من بيئة تفاعلية أتاحت للطلبة فرصة الحوار المباشر مع أصحاب الخبرة والاختصاص، مؤكداً أهمية الشراكة بين المؤسسات الشبابية والمؤسسات التعليمية في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى بناء جيل واعٍ ومحصّن فكرياً، ومؤمن بقيم الدولة الأردنية وثوابتها الوطنية