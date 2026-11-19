خبرني - رد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على المشككين وأبدى دعمه للاعب الوسط جمال موسيالا وذلك في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الفخري للنادي أولي هونيس.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس: نحن نأتي إلى الملعب لنشاهد لاعبين من طراز موسيالا. فعندما يمر لاعبون مثله بفترة صعبة، يمكنهم استمداد القوة منها سواء على المستوى الذهني أو البدني.

وأضاف: عندما وصلت إلى هنا، كان ينظر إليه كطفل ذهبي، والطريقة التي يتعامل بها مع الموقف الحالي هي أمر استثنائي. آمل أن يتغير الوضع تماماً في غضون ستة أشهر من الآن.

ويغيب موسيالا عن الملاعب منذ أسابيع بسبب تمزق في الألياف العضلية. كما غاب في وقت سابق من هذا الموسم عن بضع مباريات بعد تعرضه لنوبات إغماء خلال مباراتين في فترة الإعداد للموسم، فيما كشف لاحقاً عن معاناته من حالة عصبية.

وأبدى هونيس الرئيس الفخري لبايرن شكوكه حول عودة موسيالا إلى مستواه، إذ قال: إنه يعاني من حالة مرضية لا يمكن علاجها بسهولة، وإن كان من الممكن السيطرة عليها إلى حد ما باستخدام الأدوية. لكن يبقى السؤال: هل سيتمكن يوماً ما من استعادة مستواه السابق؟

وأشار هونيس إلى عقد موسيالا الممتد حتى عام 2030، حيث صرح: ما زال يتقاضى راتبه. تخيل لو أن بايرن قرر التشكيك في عقده وقال ما يقدمه اللاعب حالياً لم يعد يطابق بنود العقد.