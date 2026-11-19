خبرني - أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، إلقاء القبض على العميد رواد زيدان، المتورط في التخطيط لكمين العتيبة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2014، والذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصا.

وقال خطاب، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن زيدان كان مسؤولا عن التخطيط للعملية وإصدار الأوامر بتنفيذها، في خطوة تعيد فتح ملف أحد أكثر الأحداث دموية التي شهدتها الغوطة الشرقية خلال سنوات الحرب السورية.

ووقعت أحداث كمين العتيبة في 26 شباط 2014، عندما تعرضت مجموعة كانت تحاول الخروج من الغوطة الشرقية المحاصرة لكمين على الطريق بين بلدتي العتيبة وميدعا، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" آنذاك مقتل 175 شخصا في كمين نفذته قوات الجيش السوري.