أعلن نادي الزمالك المصري يوم الخميس استكمال الإجراءات القانونية للمطالبة بنسبة من عائدات الظهور الإعلاني والإعلامي للاعبه السابق أحمد سيد مصطفى "زيزو" خلال فترة سريان عقده مع النادي.

وقال كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، في بيان نشره المركز الإعلامي للنادي، إن التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به النادي شملت استدعاء الشركات والجهات المعلنة، التي أقرت بحصول اللاعب على نحو تسعة ملايين جنيه مصري مقابل ظهوره الإعلاني والإعلامي.

وأضاف شعيب أن النيابة العامة خلصت، بحسب البيان، إلى أن اللاعب لم يسدد للنادي النسبة التي يطالب بها من تلك العائدات، كما أشارت إلى قيام الزمالك باتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بها، بعدما اعتبرت أن المطالبة تمثل نزاعاً مدنياً واستبعدت شبهة الاعتداء على المال العام.

وأوضح أن الزمالك سيخاطب لجنة الاستئناف ويرفق مذكرة النيابة العامة ضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها للمطالبة بحقوقه المالية.