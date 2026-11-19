خبرني - تصدّرت دبي مدن العالم في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت (LOSI) لعام 2026، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN DESA)، ضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2026.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" حققت دبي المركز الأول عالمياً والدرجة الكاملة في المؤشر الذي يقيس تطور الخدمات الحكومية الرقمية على مستوى المدن وذلك في إنجاز عالمي جديد يجسّد رؤية القيادة الرشيدة ويؤكد مكانة دبي بين المدن الأكثر تقدماً وجاهزية للمستقبل.

يُعد هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة دبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية في العمل الحكومي، ويأتي ثمرةً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وضع تطوير الحكومة والارتقاء بخدماتها في صميم مشروع دبي التنموي، ورسّخ ثقافة مؤسسية تجعل التميز والابتكار واستباق المستقبل نهجاً دائماً للعمل.

أيضا يأتي الإنجاز بفضل المتابعة والتوجيهات المستمرة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل على تعزيز التكامل الحكومي، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الناس وتوقعاتهم، بما يرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في جودة الحياة وكفاءة العمل الحكومي والتنافسية الاقتصادية.