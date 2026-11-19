أصدرت الصين والولايات المتحدة وروسيا “إعلان سلام” اليوم الخميس عقب القمة التاريخية التي عقدها الرؤساء شي جينبينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية.

وجاء في البيان المشترك بحسب ما نقلته وكالة (شينخوا) الصينية:”أجرى رؤساء الدول الثلاث تبادلاً معمقاً للآراء بشأن الوضع الدولي الراهن، وأكدوا التزامهم الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي”.

وبصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، تعهدت الصين وروسيا والولايات المتحدة بإصلاح الأمم المتحدة، بما يمكنها من الاستجابة بصورة أكثر فاعلية للتحديات العالمية، وبما يتوافق مع مهمتها الأساسية المتمثلة في تحقيق السلام والأمن على الصعيد الدولي.

وتخطط الدول الثلاث لزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، بما يعود بالنفع على جميع الدول. وأعادت الدول الثلاث التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة.

كما أقر رؤساء الدول الثلاث، أن مبدأ موافقة الدولة واحترام الحصانات الممنوحة لمسؤولي الدول أمران يتمتعان بأهمية قصوى، واتفقوا على ضرورة ألا تتعسف المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة في ممارسة اختصاصاتها القضائية.

وأكد رؤساء الدول الثلاث مجدداً أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وأنه يجب ألا تُخاض مطلقاً.

وستجري الدول الثلاث حواراً بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.