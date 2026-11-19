خبرني - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم الخميس، تأييده ودعمه لترشح جياني إنفانتينو لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لولاية جديدة تبدأ من 2027.

وستجري الانتخابات في آذار العام المقبل، وستكون المرة الأولى التي يواجه فيها إنفانتينو منافسا بعد إعادة انتخابه بالتزكية عام 2023.

فقد قال الفيفا اليوم إن محاولة إعادة انتخاب الرئيس الحالي إنفانتينو ستواجه منافسة من رئيسي الاتحادين الفرنسي والياباني، فيليب ديالو وكوزو تاشيما.

وذكر الاتحاد العربي في بيان بثه عبر حسابه على منصة إكس "أكد الاتحاد العربي دعمه وتأييده لترشح السيد جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) لفترة رئاسية جديدة من 2027 إلى 2031".

وتابع البيان "جدد الاتحاد العربي في بيان صادر الخميس، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالي للترشح لفترة رئاسية جديدة بعد حهوده وإسهاماته العملية الكبيرة والناجحة في تطوير كرة القدم ونموها خلال رئاسته للفترة الماضية والتي أسهمت في صناعة استدامة واستمرار وتنمية ورفعة رياضة كرة القدم حول العالم".

ووجه إنفانتينو أطيب تمنياته للمرشحين على المنصب، وقال في بيان إن الانتخابات تمثل احتفاء بالقيم الديمقراطية للرياضة.

وقال إنفانتينو "لتكن هذه الفترة الانتخابية ساحة للأفكار الإيجابية، من أجل الارتقاء بلعبتنا العالمية، وأن تجري بنزاهة واحترام وبروح اللعب النظيف التي تجسدها كرة القدم".

وواجه إنفانتينو دعوات متكررة للاستقالة منذ فشل اقتراحه "فيفا فورورد إنتربرايز" الذي كان يهدف إلى بيع حصص في بطولة كأس العالم والبطولات الكبرى الأخرى.

لكن المسؤول السويسري (56 عاما)، الذي يرأس الفيفا منذ عام 2016، يؤكد أنه يحظى بدعم كاف من الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم لضمان إعادة انتخابه.

ويُمثل الاتحاد العربي للعبة، الذي تأسس عام 1974، 22 اتحادا وطنيا لكرة القدم في قارتي أفريقيا وآسيا، ويشكل دعمه لإنفانتينو دفعة قوية للأخير.