خبرني - نشب حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ساعات، وسط تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.



فقد قالت البحرية الإيرانية، إن الناقلة التي وصفتها بـ"المخالفة"، اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة قبل ساعات، زاعمة أنها كانت قد أوقفت تشغيل أنظمة الملاحة الخاصة بها، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

كما أضافت أن ناقلة نفط أخرى تعرضت للحريق في وقت مبكر من صباح اليوم، إثر اصطدامها أيضاً بلغم بحري، معتبرة أن جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز يتعين عليها التنسيق مسبقاً مع القوات المسلحة الإيرانية، والالتزام بالمسارات البحرية المسموح بها، مع إبقاء أنظمة التعريف والتتبع والتوجيه مفعّلة طوال فترة العبور.



تصاعد المخاطر في هرمز

أتى الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، في وقت تفرض فيه إيران قيوداً على حركة السفن، وتستهدف سفناً تزعم أنها تنتهك تعليمات العبور التي تفرضها، في إطار مساعيها لتكريس نفوذها على الممر المائي واستخدامه ورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة.

هذا، وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الحوادث التي طالت ناقلات نفط، إذ أعلنت جهات إيرانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفن لحوادث وحرائق إثر اصطدامها بألغام بحرية، وسط اتهامات إيرانية لبعض السفن باستخدام مسارات تصفها طهران بأنها غير مصرح بها أو مخالفة للتعليمات البحرية.

ووفقاً لبيانات معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تعرضت عشر سفن على الأقل لهجمات خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، مقارنة ب37 هجوماً خلال أكتوبر، الذي سجل أعلى حصيلة شهرية للهجمات منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي.

ويمر عبر المضيق نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه مصدر قلق كبير لأسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ويتزامن التصعيد الميداني مع تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد تحركات قطرية لإعادة إطلاقها، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يرى حاجة إلى إبرام اتفاق مع إيران.

في المقابل، تتمسك طهران بشروطها السبعة للعودة إلى التفاوض، وفي مقدمتها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع العقوبات الأميركية، وإنهاء الحصار البحري المفروض على موانئها، فضلاً عن الإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج.