خبرني - "مين فيكوا عارف الأغنية دي؟" بهذا السؤال أعاد المغني والممثل المصري تامر حسني جمهوره إلى بداياته مع شيرين عبد الوهاب.

فقد شارك حسني في منشور على منصة "إكس"، مقطعاً من لقاء تلفزيوني قديم مع الإعلامية هالة سرحان، ظهر فيه الاثنان وهما يغنيان "لو خايفة"، إحدى أغنيتين سجّلاهما معاً لألبومهما الأول، الذي صدر عام 2002 وحمل اسميهما على غلاف واحد.



كما استعاد الفنان المصري في تعليقه دور المنتج نصر محروس، الذي اختاره وشيرين ليقدّمهما للجمهور في الألبوم نفسه. وقال "لحد النهاردة مش قادر أستوعب هو إزاي من مصر كلها اكتشف تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، وكمان في ألبوم واحد". كما وجّه الشكر إلى محروس وعائلته على ما قدّموه لهما في بداية مشوارهما.

هذا وسبق لحسني أن استعاد تلك المرحلة في أبريل2026، حين نشر صورة لشريط الكاسيت على "إنستغرام" ودعا متابعيه إلى مشاركته ذكرياتهم مع الألبوم. ووصف محروس يومها بأنه "أسطورة الإنتاج المصري والعربي"، قبل أن يسأل جمهوره عمّن عاصر تلك الفترة أو سمع عنها، ويمازح من قد يجيب بأنه لم يكن قد وُلد بعد.

صوتان في ألبوم واحد

وصدر الألبوم عن شركة "فري ميوزيك" بعنوان "فري ميكس 3"، وعُرف أيضاً باسم "تامر وشيرين". وضم عشر أغنيات، قدّم كل منهما أربعاً منها بصوته، فيما اشتركا في أغنيتين. وأتاح هذا التوزيع لكل منهما مساحة لتقديم أغنياته، فيما ظلّت الأغنيتان المشتركتان جزءاً من التجربة التي جمعتهما في بداية مسيرتهما.

فيما قدّم حسني في الألبوم "لا أنسى" و"راحت حبيبتي" و"حبيبي وأنت بعيد" و"حاجات علمتهالك".

بينما غنّت شيرين "آه يا ليل" و"بحبك أوي" و"لا يا حبيبي" و"سيبني". وجاءت الأغنيات المنفردة بالتناوب بينهما، إذ تلت "لا يا حبيبي" لشيرين أغنية "حاجات علمتهالك" لتامر، واستمر التناوب حتى "سيبني"، آخر أغنية منفردة في الألبوم.

من "لو كنت نسيت" إلى "لو خايفة"

وافتتح الثنائي الألبوم بأغنية "لو كنت نسيت"، التي كتبها مجدي النجار ولحّنها رياض الهمشري. أما "لو خايفة"، التي اختار حسني أن يستعيدها في المقطع التلفزيوني، فجاءت في ختام الألبوم، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان خالد عز. وتولّى محمد مصطفى التوزيع الموسيقي للأغنيتين، اللتين أحاطتا بالتسجيلات المنفردة من أول الألبوم إلى آخره.



لكن بعد تلك البداية، مضى كل منهما في مسيرته الغنائية الخاصة. ثم اجتمع صوتاهما مجدداً في أعمال لاحقة، من بينها إعلان غنائي في رمضان 2017، بعد نحو 15 عاماً على صدور الألبوم.

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب

أتى منشور حسني فيما عاد الحديث عن صحة شيرين بعد ظهورها مساء الاثنين 16 نوفمبر الحالي، برفقة ابنتها هنا، في عزاء والدة الموسيقار أمير عبد المجيد بمنطقة المهندسين في الجيزة.

فيما أعرب بعض متابعيها عن قلقهم بعد تداول صورها من العزاء. وعقب ظهورها، قال الدكتور محمود العفيفي، أخصائي التغذية الذي كان يتابع شيرين، إن حالتها النفسية لم تكن في أفضل أحوالها خلال آخر لقاء جمعهما. وأوضح أنه لم يلتقِ بها أو يتمكن من التواصل معها منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، لذا تعلّقت ملاحظاته بآخر لقاء بينهما. كما دعا الجمهور إلى التوقف عن التكهنات بشأن صحتها.

وسبق لشيرين أن تحدثت علناً عن صحتها في فبراير/ شباط 2020، حين قالت إنها خضعت قبل ذلك بنحو أربعة أشهر لجراحة لاستئصال ورم ليفي في الرحم. وربطت الفنانة وقتها بين الجراحة وزيادة وزنها في تلك الفترة.